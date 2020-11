Digitális oktatás egy szombathelyi szakképző iskola tanárnőjének szemével

A Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Technikumának igazgatóhelyettesével beszélgettünk, aki mesélt a diákok és a tanárok reakciójáról, az oktatás működéséről, valamint az érdekes szituációkról, amiket a jelenlegi helyzet szül.

A kormány legutóbbi járványügyi szigorításai következtében a középiskolák akárcsak tavasszal, ezúttal is kiürültek, és november közepétől ismét kezdetét vette az online tanítás. A Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Technikumában sem volt ez másként. Lapunk megkeresésére az intézmény igazgatóhelyettese, Horváthné Erhardt Rita kalauzolt el a digitális oktatás világába. Többek között az is szóba került, hogyan fogadták a diákok és a tanárok a hírt, hogy ismét az online térben helyeződik át az oktatás.

– Tavasszal váratlanul érte az iskolát a digitális oktatásra való átállás – kezdte érdeklődésünkre Horváthné Erhardt Rita. – Mind a diákok, mind a tanárok több-kevesebb sikerrel próbálták az informatikai nehézségeket leküzdeni. Az internet ingyenessége ugyan segítség volt, de a rendelkezésre álló eszközök nem mindig voltak elégségesek. A mostani átállásra már a tanév elején fel tudtunk készülni, felmértük a diákok eszközellátottságát, és az iskola kialakított egy egységesen használható oktatási felületet.

A tavaszhoz képest történtek azért változások, módosítások, igyekeztek hatékonyabbá tenni a rendszert.

– A tavaszi digitális oktatáskor iskolánkban érvényes órarend szerint tartottuk a diákokkal a kapcsolatot, ami meglehetősen nehézkes volt. A mostani átálláskor a digitális oktatás idejére kialakított úgynevezett tömbösített órarendet állítottunk össze, amely alapján a diákok, és az oktatók is könnyebben követik nyomon a haladást, valamint a feladatokat. Jelenleg mindenkinek nagyobb idősáv áll rendelkezésére, ami alatt van lehetőség egyéni, vagy csoportos digitális kapcsolattartásra. Viszonylag gördülékenyen megy már az órakezdés is, a tömbösítés miatt a csatlakozási idők kevésbé vesznek kárba. A rendelkezésre álló idősáv nagyjából 5, maximum 10 percét vesz igénybe, amíg csatlakoznak, és onnantól kezdve már tartható az óra. Jobban ütemezhető és átláthatóbb így ez a rendszer – magyarázta részletesen az újításokat a tanárnő.

A tanárok és a diákok reakciói az online oktatás bevezetéséről

– A bejelentés napján futótűzként terjedt a diákok között a hír. Meglepődtem, mert nagyon sokan inkább kezdetben megijedtek, kétségbeestek, sőt volt, aki el is sírta magát. Elbizonytalanodtak a folytatásban, főleg a közvetlenül érettségi előtt állók. Sokan a szakmai tanulmányaik továbbhaladása miatt aggódtak. Igénylik a személyes kontaktust, magyarázatot, az egymás közötti kapcsolatot, interakciókat. Ugyanakkor ez a kezdeti elkeseredettség viszonylag hamar alábbhagyott, megértették a tanulóink, hogy miért van szükség ezekre az intézkedésekre, megnyugodtak, hogy nincsenek egyedül hagyva a tanulással – fejtette ki a hangulatot Horváthné Erhardt Rita.

Teendők, tapasztalatok tanári szemmel

– Az online oktatás kapcsán sokkal nagyobb jelentősége van a tanár által adott utasításoknak, iránymutatásnak. Kevesebb a visszakérdezési, pontosítási lehetőség. Sokkal több megközelítésből kell az adott témát a tanulók elé tárni – másolat, jegyzet, magyarázat, gyakorló feladat, kapcsolatfelvétel – minderre elő kell készülni, plusz időt kell szánni. Bár az informatikai rendszerek sok mindenre képesek, de csak akkor, ha azt az oktató megfelelően használja – számolt be a teendőkről.

A szombathelyi intézmény igazgatóhelyettese szerint a legnehezebb helyzetben a végzős – érettségi, vagy szakmai vizsga előtt álló – diákok vannak. Mint mondta, a jelenlegi rendelet lehetővé teszi a kiscsoportban történő iskolai szakmai gyakorlatok tartását, persze a biztonsági óvintézkedések betartása mellett. Ez külön szervezéssel jár, de Horváthné Erhardt Rita szerint a tanulók igénylik és egy-két kivétellel az előre egyeztetett időpontokban meg is jelennek.

Diákok az online világban: mindennapos szituációk, dolgozatok, felelések

– Érdekes szituációk is kialakulnak, például amikor reggel 8 órakor szeretnék digitális formában kontakt órát tartani, és a tanuló az ágyából, a párnái közül jelentkezik be, vagy éppen a tananyag magyarázata közben a bekapcsolt kameráján keresztül látjuk, ahogy sminkeli magát. A lelkes, becsületes, szorgalmas diákok ebben a helyzetben is igyekeznek jól teljesíteni. A kissé hanyagabb, kevésbé motivált tanulókat noszogatni kell. Mint tanárt egy kis büszkeséggel tölt el, hogy többektől azt hallom vissza, hogy hiányzunk nekik, én is, és az iskola is – fogalmaz a tanárnő.

Az online térben a felelések, dolgozatírások íratlan szabályait is nehezebb betartatni a diákokkal, akiknek a jelenlegi helyzetben könnyebb dolguk van, ha éppen puskázni akarnak. De ennek lehetőségét is igyekeznek kizárni.

– Próbálunk a tanulók becsületességére is alapozni, valamint nekem is, de a kollégáknak is van már annyi rutinunk, és ismerjük már annyira a gyerekeket, hogy tisztában legyünk a képességeikkel. Ha nagyon hasonlót, vagy teljesen egyformát küldenek át, esetleg ugyanazok a hibák vannak benne, akkor tudjuk, hogy együtt oldották meg. Próbálunk inkább kifejtős dolgokat kérni tőlük, de nagyon jól működnek az internetes tesztfeladat jellegű variációk, amik időintervallumot is meghatároznak, tehát ha rövid időt adunk meg egy kérdésre, akkor kevésbé van arra esély, hogy mással is tudnak értekezni. Teljesen kiszűrni ugyanakkor nem lehet – számolt be a praktikákról Horváthné Erhardt Rita.

Gyakorlati képzések az online térben

– Iskolánk szakmai palettája széles: a szépészet ágazatban tanulóink alkalmazkodva a gyakorlóhely munkarendjéhez és járványügyi szabályaihoz nagy többségében a duális partnernél tudják teljesíteni a gyakorlatot – kezdi részletezni.

Ausztriában a legutóbbi szigorítások értelmében már a fodrászüzletek és a kozmetikák sem fogadhatnak vendégeket. Megkérdeztük, hogy van-e arra forgatókönyv, ha ez bekövetkezne itthon is:

– Bízunk benne, hogy erre nem kerül sor, de igen, felkészültünk erre az eshetőségre is, hiszen tavasszal ezzel a problémával is szembe kellett néznünk. Akkor olyan gyakorlatokat adnak ki az oktatók otthoni feladatnak, amelyek segítik a kézügyesség, a finommotorika fejlődését. Értelemszerűen nem otthon fognak majd fodrászkodni, de vannak olyan munkafolyamatok, amelyeket otthon is tudnak gyakorolni. Ezeket fényképpel, videóval dokumentálják, majd küldik az oktatónak – válaszolt érdeklődésünkre.

– Az egészségügyi és szociális képzésben részt vevő tanulóink ebben a pandémiás helyzetben külső gyakorlóhelyre nem mehetnek. Számukra az iskola demonstrációs termekben, kis csoportokban, illetve oktatóvideók segítségével biztosítjuk a tanulást. A könnyűipari képzésben részt vevő tanulóink az iskola saját tanműhelyében töltik a gyakorlatokat, aminek a nagy mérete és különálló egységei lehetővé teszik a hatályos járványügyi óvintézkedések maximális betartását – fejti ki az Oladi Technikum tanárnője.

Vas megyében is megkezdődött már az oktatási-nevelési és egészségügyi intézményekben a koronavírus-tesztelés. Horváthné Erhardt Rita elmondta, hogy erre az Oladi Technikumban is sor kerül majd. Az intézmény pedagógusainak nagy többsége igényelte a tesztelést, de a felmérés még jelenleg is folyamatban van.