Díjazták a rajz- és fotópályázatra beküldött alkotásokat

Szombathelyem címmel meghirdetett fotó- és rajzpályázat díjátadóját tartották péntek délután a Paragvári Utcai Általános Iskolában. A Futura Savaria Egyesület kezdeményezésére százharminckét pályázatot küldtek be diákok szerte a megyéből.

Általános és középiskolásoknak hirdetett rajzpályázatot Szombathelyem címmel az idén megalakult Futura Savaria Egyesület: hat kategóriában küldhettek be alkotásokat alsósok, felsősök és középiskolások; fotó, valamint rajz-képzőművészet témakörben. Csonka Attila, az egyesület társelnöke elmondta: a pályázat volt az első nagyobb kezdeményezésük a megalakulásuk óta, ezért nagy örömmel fogadták a beérkezett százharminc pályázatot, amelyek nemcsak a megyeszékhelyi, hanem többek között jáki és kőszegi tanulók keze munkáját is dicsérik. Kiemelte: nyitottak voltak az általuk elért oktatási intézmények, továbbá a díjak felajánlói is a kezdeményezésre. Az eredményhirdetésen a rajzpályázat fővédnöke, Varga Bence a Zaporozsec zenekar frontembere köszöntötte a megjelenteket.

Összesen tizennégy díjat adtak át: a kategóriák szakmai zsűri által kiválasztott első és második helyezettjei mellett közönségdíjasokat is jutalmaztak. Csonka Attila elmondta: a beküldött rajzokat, fotókat feltöltötték az egyesület közösségi oldalára, ahol kattintással lehetett szavazni korcsoportonként a legszebb munkákra. A szakmai zsűri döntése alapján általános iskola alsósoknál képzőművészet témakörében Kiss Katalint és Málovics Ákost, fotó kategóriában Lieb Sárát hirdették ki győztesnek. A felsősök között képzőművészetben Lackner Marcell és Jakab Hanna munkája lett a befutó, fotóban Halmi Júlia és Forgács Kevin fényképét díjazták. A középiskolásoknál képzőművészetben Rózsavölgyi Mátyás és Horváth Zsuzsanna munkáját részesítették elismerésben, valamint Darányi Arnold és Sátori Zsuzsanna fotóját.

A közönségszavazáson a legtöbb voksot az alsósoknál Málovics Ákos, a felsősöknél Lévai Ivett, a középiskolásoknál Sátori Zsuzsanna kapta. A diákok munkáig az eseményen kivetítőn mutatták be, az eredményhirdetést követően kötetlen beszélgetésre invitálták a megjelenteket, amelyen Varga Bencét az együtteséről lehetett kérdezni és Szombathely művészeti élete is terítékre került.