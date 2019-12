Díjeső a kőszegi BE-JÓ lányainak – Csillogó érmek a Zuglói Táncfesztiválról

Nagyszerű eredményekkel tértek haza vasárnap a Mikulás Kupáról a BE-JÓ táncos lányai.

A Fórumház Egyesület szervezte a XXXVII. Zuglói Országos Amatőr Táncfesztivál Mikulás Kupáját. Szombaton és vasárnap az M10 Tánc- és Sportakadémián 257 produkció mérette meg magát az ország különböző egyesületeiből. A BE-JÓ Táncegyüttes valamennyi korcsoportja nagy sikert aratott, az aranyérmek mellé sorjáztak a különdíjas kupák is az újonnan ké­szült ko­reográfiákra. Művészeti vezetőjük, Horváth Márta el­mondta: a lányok összesen hat arany, egy ezüst minősítést és négy különdíjas kupát érdemeltek ki táncaikkal.

A gyermek korcsoportban Kercselics Kitti Kíra Magyar táncok című új szóló mazsorett show-táncával az első helyen végzett, és remek előadásával a legnagyobb elismerésként kiérdemelte az országos bajnok kupát. Dan Mercédesz, Eigner Hermina, Kumánovich Kata és Moldvai Dóra Let’s Get Loud című mazsorett show-­táncukkal a dobogó legfelső fokára állhattak. A legkisebbeknek volt a legnehezebb dolguk, ők hat ellenféllel versenyeztek. „Esőtáncuk” mégis az első helyen végzett, sőt még különdíjat is kaptak. Bencsics Regina Ophelia című új, szalagos szólótáncával a második helyre küzdötte fel magát. Az anyukákkal és a kicsikkel kiegészült generációs, 28 fős közös történelmi társastánc, a Schiarazula Marazula a színpadi látványtáncok kategóriában az első helyen végzett. A 7-8. osztályosok Emelem a kalapom című táncukkal a dobogó legfelső fokára állhattak, és még Mikulás Kupát is kaptak.

A már egyetemista, valamint dolgozó lányok a Tolnay Veronika énekével kísért Andante, Andante táncukra az aranyérem mellé a Fórumház Bajnoka Kupát is kiérdemelték. Horváth Márta elmondta, hatalmas a boldogságuk. A verseny méltó befejezése volt az eseménydús évnek.