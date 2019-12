Diónyi jég, súlyos motorbaleset és facebook törlési hullám – Ez történt júniusban

Az év végéhez közeledvén igyekszünk hónapokra lebontva összegezni, hogy mely cikkekre voltak a legtöbben kíváncsiak portálunkon.

Egy karácsonyi mákosguba után, vagy két bejgli szelet között túl, az első korty puncson tökéletes idő egy kis merengésre. Ha az emésztés túlságosan lefoglalja a szervezetét vagy még a kávé előtt van és kezd álmosan pislogni, tekintse meg összefoglalóinkat 2019-ről. Júniusban a szélsőséges időjárás mellett egy komoly baleset és a facebook felhasználó törlés borzoltak leginkább olvasóink kedélyeit.

Aki nem hisz a szélsőséges időjárásban, még a december végén lévő 18 fok miatt sem, akkor ő a júniusban óriási viharral érkezett diónyi jég sem fog meggyőzni. Természetesen korábban is akadtak nagy viharok, de a mostani időszakban bekövetkező szélsőséges időjárásra nem volt sok példa. Olvasóink a megye több pontjáról is küldtek számunkra videót és képeket is a viharról, jégről és keletkezett károkról.

Közlekedési balesetekből sajnálatosan egyre gyakrabban számolhatunk be mi is. Júniusban egy tragikus motorbalesetről számoltunk be, ahol a motoros feltételezhetően nagy sebességgel padkának ütközött, majd ezután egy közlekedési táblának ütközött, végül egy buszmegállóba ütközött.

A nyár elején a legelterjedtebb közösségi oldal ismeretlen okokból rengeteg felhasználó profilját törölte indoklás nélkül. Az érintett személyek a facebook fiókkal összekötött és szorosan rájuk épülő alkalmazásokba se tudtak belépni. Hiába fordultak az ügyfélszolgálathoz, érdemi választ nem kaptak, így sokaknak megnehezítette az életét. A közösségi oldalon nem csak az ismerős emberek számon tartása, de közösségi programok szervezése, iskolai feladatok megosztása és akár üzleti ügyintézés is végbemehet.

