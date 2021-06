Diplomáciai minicsúcs a 26. nyári egyetemen Kőszegen

Közép-európai tangó globális tánciskolában, ezzel a címmel kezdődött meg a 26. nemzetközi nyári egyetem. A délelőtti Közép-Európa lehetőségeit megvitató panelbeszélgetést sajtótájékoztató zárta.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék már nyíltan támadják a katolikus egyházat és a vallást

A Nemzetközi Nyári Egyetemen 1996 óta szakértők, politikai döntéshozók, kutatók, társadalomtudósok és diákok találkoznak, hogy megvitassák a kor kihívásait. Az idei, részben személyes, részben online jelenléttel megvalósuló együtt-gondolkodás nyitónapjára elfogadta a meghívást Varga Judit igazságügyi miniszter. Rajta kívül Bogyay Katalin volt ENSZ nagykövetet, dr. Székely János megyés püspököt és Básthy Bélát, Kőszeg polgármesterét mutatta be a résztvevőknek a házigazda Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete nevében Miszlivetz Ferenc főigazgató. A köszöntők után a panelbeszélgetésre diplomaták érkeztek: Mladen Andrlic budapesti horvát nagykövetnek; Tibor Bial budapesti cseh nagykövetnek; Nagy Andor bécsi magyar nagykövetnek és Klaus Wölfer osztrák diplomatának is szót adott a moderátori székből Bába Iván volt külügyi államtitkár.

Beszédében Varga Judit időszerűnek nevezte a Közép-Európa lehetőségeiről kialakult eszmecserét – az Európa jövőjéről szóló konzultáció is kezdetét vette idén. Szerinte fontos hangsúlyozni Magyarország közel két évtizedes EU-tagságának tapasztalatát e diskurzus számára. Mint mondta, a panelbeszélgetésen elhangzottak mindazok a hívószavak, amelyek a közép-európai országokat történelmi, földrajzi, szociális és politikai múltjukhoz kötődően természetes módon összekötik. – Visszatekintve az elmúlt évekre, a közép-európai országok kistigrisekként mutatták meg, mire képesek Európában. E tapasztalatokra és eredményekre alapozva kell most megfelelnünk a járvány utáni kilábalás kihívásainak. A digitalizáció, az infrastrukturális fejlesztések, az energetika, a zöldítés terén hatalmas kihívások várnak a közép-európai régióra. És soha nem látott lehetőség nyílik, hogy ne csak kulturálisan, hagyományainkban, történelmünkben kötődjünk, hanem fizikailag is összeköthessük gazdaságainkat, és megsokszorozzuk az eddig is bennünk lévő potenciált. Mindezt azért, hogy erős nemzetek erős Európáját tudjuk építeni, amelyben a tárgyalóasztalnál a közép-európai őszinteség, egyenesség segíti majd az egész Közösséget, hogy megtalálja a saját útját és őszintén tudja magát pozícionálni a globális piacokon is – fogalmazott. Bogyay Katalin a kezdetektől az FTI-iASK nemzetközi tanácsadó testületének is tagja. Mindig álmuk és ambíciójuk volt, hogy az intézet a gondolatokon és együttműködéseken keresztül összekösse a különböző kultúrákat, népeket, embereket, egyetemeket, mondta. A hálózatfejlesztés szerinte fontos üzenete a mostani nyári egyetemnek is. Az FTI-iASK állandó nyitottsága, hatósugara és multidiszciplinaritása pedig a jövőt képviseli.

Nagy Andor kezdeményezésére november 26-án Közép-Európa platform címmel kezdődik konferencia Bécsben a visegrádi országok, Ausztria, Horvátország és Szlovénia részvételével. A térség kezd felértékelődni, de meg kell fogalmaznunk és képviselnünk kell közös érdekeinket, mondta. Bába Iván megjegyezte: már teljes jogú tagjai vagyunk az Európai Uniónak, és elvárjuk, hogy így kezeljenek bennünket. Közép-Európa másik fontos üzeneteként említette: nem az EU rombolása irányában gondolkodunk, hanem pozíciójának megerősítése érdekében.

Miszlivetz Ferenc bemutatta az intézet Közép-Európával kapcsolatos kutatási terveiket és eredményeiket, valamint a regionális határokon átívelő együttműködés egyik lehetséges előmozdítójaként a KRAFT Pannónia projektet.

– A Kreatív város – fenntartható vidék programban már nyolc város dolgozik együtt. Olyan vidéket vizionáltunk, ahol ötvözhető a vidék nyugalma a városi lét lehetőségeivel. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére elindultunk a Szigetköz–Csallóköz KRAFT alapú fejlesztési koncepciójának kidolgozása irányába. A KRAFT-Pannónia, a határon átívelő együttműködések az a pont, amellyel az intézet leginkább hozzájárult ahhoz, hogy Közép-Európa „emancipálódjon”, megmutassa magát és komoly szereplő legyen Európa, sőt a világ térképén. Fontos, hogy az individuális partnereknek legyen öntudta és ereje. De ha táncolni akarunk, ráadásul tangót járunk – utalt az idei nyári egyetem címére – Közép- Európának, benne Magyarországnak meg kell tanulnia másokra is figyelni, erősebben hangsúlyozni a partnerségét. Intézetünk az együttgondolkodás sikeréhez akar hozzájárulni – fogalmazott. Szólt arról is, hogy őszre befejeződik a KRAFT-programban a kőszegi zsinagóga – a 2. világháború óta elhagyatottan álló épület, „a kiengesztelődés, megbékélés háza” – helyreállítása.

Kiemelt képünkön: Nagy Andor, Tibor Bial budapesti cseh nagykövet; Mladen Andrlic budapesti horvát nagykövet; Varga Judit; Bogyay Katalin; Klaus Wölfer osztrák diplomata és Bába Iván az Európa-házban