Döbbenet! – Szemétlerakónak használják a szombathelyi Parkerdő egy részét

Több olvasónk is panaszkodott, hogy szeméttenger fogadta őket a Parkerdőben. Kimentünk, és tettünk egy sétát.

Korábban is foglalkoztunk már azzal, hogy mennyire szemetes a szombathelyi Parkerdő. Arról is írtunk, hogy nemrég civilek egy csoportja zsákokat ragadott, és megtisztítottak egy erdőrészt. Úgy tűnik azonban, hogy a Parkerdő egy olyan jellegzetes hely, ahol, ha összeszednek egy bizonyos mennyiségű szemetet, annak mintha a kétszerese kerülne vissza pillanatok alatt, ha nem is ugyanoda, de egy másik helyre biztosan. Ismét több olvasónk arról panaszkodott, hogy nagyon szemetes a térség.

Megfogadva olvasóink javaslatát kedden délután felkerekedtem, hogy a saját szememmel is meggyőződhessek a jelenlegi helyzetről. Kellemes, igazi kirándulós idő volt, szóval az Erdei iskolai út végén, az erdőhöz érve le is tettem az autót, hogy gyalog folytassam az utat. Mire elértem az erdőig több tábla is figyelmeztetett, hogy tilos hulladékot lerakni. Ottjártamkor meglepően sokan közlekedtek autóval mindkét irányból. Az út mentén gyalogosokkal, kutyát sétáltatókkal, biciklisekkel, sőt lovasokkal is találkoztam, kicsit meg is lepődtem ezen a nagy forgalmon, de abszolút megértettem, hogy a természetbe vágynak az emberek, és ahogy említettem, kifejezetten kellemes volt az idő.

Ami a szemetet illeti, nem kellett nagy sétát tenni, hogy igazat adjak olvasóinknak. Az út szélén a bokrok alatt a legkülönbfélébb hulladékokat lehetett találni. És ekkor még nem is gyanítottam, hogy milyen helyre tévedek majd. Igazából már eddig sem volt szívderítő a látvány, de ha már ott voltam, úgy döntöttem jobban szétnézek. Az út mellett találtam egy turistaösvényt, gondoltam megnézem, hogy beljebb haladva is ennyire szemetes, vagy csak itt az út mentén.

Pár méter megtétele után realizálódott bennem, hogy bizony nagyobb a baj, sokkal nagyobb. A széttört székektől kezdve, a lavórokon és különböző lábbeliken át, egészen a számítógépmaradványokig minden volt, amit csak el lehet képzelni. A fákon különböző színekben nejlonzacskók lobogtak. Ahogy kiértem egy bekötőútra, tíz-tizenöt gondosan bekötött, jól megpakolt szemeteszacskó látványa fogadott az út szélén heverve, amikben háztartási hulladék volt. Az itt látható fákat már annyira beborította a nejlonzacskó, hogy úgy néztek ki, mintha levél helyett szemét hajtott volna ki az ágaikra. Érdemes megnézni az erről készült videót.

Már amikor idejöttem, akkor hoztam magammal egy 120 literes szemeteszsákot, és védőkesztyűt. Az volt a terv, hogy amit találok szemetet, azt belerakom, és elviszem. Azt azonban nem gondoltam, hogy ennyire kevésnek bizonyul az a hatalmas zsák. Magam körül egy kis területen összeszedtem a szemetet, amennyire volt kapacitás, de szomorúan láttam, hogy ez mennyire kis terület. Hamar végeztem, elvégre annyi szemét van, hogy gyorsan megtelt a zsák. Ezúton is arra bíztatok mindenkit, hogy amennyiben lehetősége van rá, egy zsák szemetet ugyanúgy vigyen el, az is több, mint a semmi, hátha kicsit fel tud lélegezni az erdő. Vagy, ha elvinni nem is viszik, de legalább oda ne vigye senki.

