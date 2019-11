Dokumentumfilmek izgalmas tematikával a Bohémban

Első alkalommal csatlakoztak a vasi megyeszékhelyen a Verzió Nemzetközi Filmfesztiválhoz: négy nap alatt, négy tematikában nyolc dokumentumfilmet mutatnak be.

Budapesten 16. alkalommal rendezték meg a Verzió Nemzetközi Filmfesztivált, múlt héten 46 ország 75 dokumentumfilmjét láthatta a közönség. Idén Szombathelyen is mutatnak be válogatást az idei év legjobb dokumentumfilmjeiből. – A Szabad terek nevű országos civil hálózattal vették fel a kapcsolatot a fesztivál budapesti szervezői, hogy a szervezet révén a vidéki városokban élőkhöz is eljusson a kezdeményezés.

A Bohém is tagja a hálózatnak, a kapcsolat révén Szombathelyre is el tudtunk hozni alkotásokat, amelyeket november 21-e és 24-e között tekinthet meg a közönség – tudtuk meg Salamon Júlia szervezőtől. A fesztivál célja, hogy érzékenyítsen a dokumentumfilm műfaja, valamint az egyes napok tematikája iránt, továbbá érdemi vitát generáljon, lehessen beszélni a központi témákról – tette hozzá. Hagyományteremtő szándékkal hozták a vasi megyeszékhelyre a programot: a négy nap alatt négy témára fűzik fel az alkotásokat. A tegnapi program a Jövőfürkésző nevet kapta.

A Szia, A. I. című 2019-es filmet vetítették, ez a mesterséges intelligencia és az emberi kapcsolatok alakulását firtatta. Ma este a Közösségen innen és túl tematikában két – egy amerikai és egy magyar – filmet mutatnak be, a Csúszópályát és a Szél viszit. A szombati program a Magyar panoráma: identitás, emlékezet, közösség címet kapta, ebben A létezés eufóriáját, A Mandák-ház lelkészét és a Gettó Balboát nézheti meg a közönség. Vasárnap, a zárónapon pedig az ÖkoDoku a hívószó: a környezetvédelem lesz a középpontban a Fair Trade – Ami jár, az jár és a Föld című alkotásokkal. A vetítések után beszélgetésre várják a nézőket.