Dömölki Napok hatodszor, fakanállal és Templomszínházzal

Ezúttal az időjárás is kedvezett az eseménynek: a 6. Dömölki Napokat a középkori romtemplom és az evangélikus templom környékén rendezték meg.

Szombaton délután a városjáró piros dottó sokfelől hallható csilingelése is jelezte, hogy valami történik. A Dömölki Napok bevezetése mindenekelőtt arra utal, hogy Celldömölk, a mai város több hajdan önálló település(rész)ből jött létre, ezek közül is a legősibb, a városmag: Dömölk. Bizonyíték erre az Árpád-kori, 12. századi romtemplom, amely fekete kőfalaival a Mária-útnak is állomása. Ráadásul: Templomszínház.

A celli Soltis Lajos Színház ezúttal A cigány című Szigligeti-átirattal lépett föl itt. Ez az előadás nemcsak azért fontos, mert jól sikerült, hanem azért is, mert a Celldömölkre „szabott” történet fontos identitásképző erő. A Koptik Odó utca túloldalán tűzoltók strázsáltak, működött az ugrálóvár, itt rendezték meg Dömölki Fakanál címmel a főzőversenyt is. A győztes csapat: Szép Dániel, Orbán Bence, Szűcs Dávid. Estig váltották egymást a programok (a nosztalgiazenétől a mulatósig).

Vasárnap az evangélikus templomnál felvonulással, piknikkel, operettel, táncházzal, koncerttel folytatódott Dömölk ünnepe.