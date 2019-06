Döntőben a szombathelyi Crushers

A Szombathely Crushers divízió I-es amerikaifutball-csapata 35-17-re legyőzte a Budapest Cowbell 2 gárdáját, így bejutott a döntőbe.

A címvédő Szombathely Crushers veretlenül, mind a hat bajnokiját megnyerve zárta az alapszakaszt, míg a Cowbell 2 négy győzelmet és két vereséget gyűjtött be. A felek márciusi, szombathelyi meccsét a házigazda Crushers 49-20-ra nyerte. Ezúttal – nem csak a tét miatt – jóval nehezebb dolguk volt a vasiaknak. A Cowbell első számú, a profi-félprofi HFL-ligában szereplő együttese ugyanis már korábban befejezte a bajnokságot, így a fővárosiak éltek azzal a lehetőséggel, hogy a második csapatuk csepregi elődöntőjére több HFL-játékost neveztek be – köztük két magyar válogatottat, valamint két amerikai légióst is bevetettek. Azaz alaposan megerősített budapesti csapat érkezett a szombathelyiek elleni elődöntőre.

A rekkenő hőségben a nagy tét rányomta a bélyegét a szombathelyiek játékára, a hazaiak kissé megszeppenten kezdtek, sok labdát eladtak. A második negyedben a fővárosiak 3-0-ra elhúztak, ám ezután a szombathelyiek összekapták magukat és megfordították a mérkőzést: a második felvonást 14-3-ra megnyerték. A szombathelyiek irányítója, Baranyai Bence magánjellegű elfoglaltsága miatt nem játszhatott, az amerikai Trevin Kain Howard helyettesítette. Nem is akárhogyan!

A légiós amellett, hogy több touchdownt is futott, remekül irányított, passzolt. Emellett a vasiak védelme is kiválóan működött, több átadást fülelt le, különösen Rozmann Gábor állta jól a sarat hátul. A harmadik negyedet 15-7-re nyerte a Crushers – gyakorlatilag eldőlt a találkozó. A zárófelvonásban a vendégek elsősorban futójátékosuknak köszönhetően közelebb férkőztek, ám a hajrában a hazaiak már taktikusan, az idővel is játszva bravúros, de teljesen megérdemelt, 35-17-es győzelmet arattak – és jutottak a döntőbe!

– Minden várakozást felül­múltunk, nem gondoltam, hogy ilyen könnyen vesszük ezt a nehéz akadályt – mondta a Szombathely Cru­shers elnökhelyettese, játékosa, Gerencsér Milán. – A visszajátszókkal megspékelt riválisunk ugyanis egy HFL-ben szereplő együttes játékerejével bírt. Ezen a meccsen is lehetett érezni, hogy együtt, csapatként dolgoztunk, ami nem meglepő, hiszen gyakorlatilag egy nagy család vagyunk – a szabadidőnket is együtt töltjük. Örülök, hogy az együttes tagja lehetek. Köszönjük a közel kétszáz szurkolónak, hogy kilátogatott a mérkőzésre!

Az elődöntő másik mérkőzésén az Eger Heroes legyőzte a Dunaújváros Gorillaz csapatát, tehát a hevesi gárda lesz a szombathelyiek ellenfele a július 13-i fináléban. Egyelőre nem tudni, hol rendezik a találkozót, a Crushers azon dolgozik, hogy megyénkben kerüljön sor az aranycsatára.