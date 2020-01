Döntött a közgyűlés: a város nem veszi meg a Nagyszállót

Rendkívüli ülésen döntött tegnap a közgyűlés: az önkormányzat nem él mostani elővásárlási jogával, és nem veszi meg közel 600 millió forintért a Savaria Szállót. Molnár Miklós (Pro Savaria) összeférhetetlenség miatt lemondott képviselői mandátumáról.

A Vasivíz Zrt. vezérigazgatója január 1-jétől, így a fennálló összeférhetetlenség miatt – ahogy megírtuk itt – január 30-ával lemond képviselői mandátumáról – mondta jegyzőkönyvbe a rendkívüli közgyűlés elején Molnár Miklós (Pro Savaria). 2002 óta, több, mint 17 év alatt dolgozott képviselőként, alpolgármesterként és tanácsnokként is a városért – mondta el a politikus, egyben felajánlotta szakmai segítségét, véleményét mindenki számára, amennyiben igénylik.

A képviselői búcsúszavak után Süle Pál, szombathelyi polgár kapott 3 perces felszólalási lehetőséget. A hozzászóló szerint az önkormányzatnak most nem lenne szabad „belenyúlnia” ebbe a szerződésbe. Szerinte az új tulajdonos feladata az ingatlan felújítása, rentábilissá tétele és szállóként való üzemeltetése lenne.

A felszámoló sokszor elérhetetlen

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz-KDNP) emlékeztetett, a belváros képviselőjeként szívén viselte a Nagyszálló sorsát, ami 2005-ben zárt be miután az akkori tulajdonos úgy döntött, másik ingatlanát, a Claudius szállót újítja fel. Kiemelte azt is, hogy ő maga képviselőként, majd 2010 után a kormánypárti városvezetés is sokat próbált tenni azért, hogy a Nagyszálló helyzetét megoldja, és egy beruházást elősegítsen. Ezért szorgalmazták a 120 férőhelyes belvárosi parkoló kialakítását, ami a Szova Zrt. közreműködésével decemberre elkészülhetett.

A gondolathoz kapcsolódva Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) elmondta: több befektetővel tárgyaltak, ám a felszámoló akkor sem bizonyult segítőkésznek. Sok esetben még a szálló kinyittatása is időbe telt, amikor pedig komoly érdeklődő akadt, az épület értékesítésére nem írt ki pályázatot a felszámoló. A frakcióvezető hozzátette: aggályos az ügyben, hogy olyan cég tett érvényes ajánlatot, melynek az árbevétele inkább a nullához konvergál, míg eredménye van, hogy negatív.

Illés Károly arról is kérdezte a polgármestert, hogy mire gondolt, amikor a kampányban kiállt, és azt mondta: a város vegye meg a Nagyszállót! A fideszes frakcióvezető hozzátette: lehet, hogy ártalmas hatása volt ennek a kijelentésnek.

Molnár Miklós (Pro Savaria) a bizottsági ülésen elmondottakat ismételte meg. Ismét hangsúlyozta: ha nem lép hatályba az adásvételi szerződés, tegye meg a szükséges jogi lépéseket az önkormányzat, és kezdeményezze az érintett cég felszámolók névjegyzékéből való kizárását.

Czeglédy az adófizetők pénzéért aggódik

Dr. Czeglédy Csaba (független), adócsalásért jogerősen elítélt politikus az adófizetők pénzéért aggódott. Mint mondta: mutyigyanús a történet. Az eredeti ár még 250 millió forint volt, hirtelen ez ugrott meg 100 millió forinttal. Majd Molnár Miklós gondolatát továbbfűzve önálló javaslatot fogalmazott meg. Ennek lénye: ha az adásvételi szerződés nem lép életbe, vegye fel a kapcsolatot a város a felszámolóval.

Mi lesz Nemény András kampányígéretével?

Dr. Melega Miklós képviselő (Fidesz-KDNP) emlékeztetett: a választási kampányban dr. Nemény András polgármesterjelöltként arról beszélt, hogy a város vegye meg a Nagyszállót, majd a megvétel után tervpályázat kiírása, szakmai befektető keresése, hasznosítás és értékesítés is szerepelt. A képviselő szerint ha a ciklus hátralévő részében sem veszi meg az önkormányzat az ingatlant, és a fenti cselekvési tervet nem hajtja végre, akkor felmerül a gyanú, hogy a Nagyszállót csak felhasználta a baloldali városvezetés céljai elérése érdekében. Ahogy a mondás tartja: „A mór – ez esetben a Nagyszálló – megtette kötelességét, a mór mehet”.

Nemény András időt kért

Dr. Melega Miklós (Fidesz-KDNP) visszautasította azt a baloldali érvelést is, miszerint a városvezetés inkább az utakat újítja fel, mint hogy megvegye a Savaria Szállót. Emlékeztetett: a választási ígéretek között szerepelt az 1000 fa ültetése, az utak javítása, a wifi-hálózat kiépítése és a Savaria Szálló megvétele is. – Nem arról volt szó, hogy vagy kiépítjük a wifi-hálózatot vagy utakat építünk. Ezeket nem alternatívaként kínálták, hanem egy csomagban – emelte ki a kormánypárti képviselő.

Dr. Nemény András (Éljen Szombathely!) válaszában hangsúlyozta: Az öt évre szóló tervek között szerepelt a Savaria Szálló helyzetének megoldása. Mint mondta, a cél az, hogy egy vállalkozó és a város közösen oldja meg ezt a helyzetet. Hozzátette: – Nem fogunk városi pénzt tenni abba, hogy felújítsuk. Elkezdtünk tárgyalni vállalkozókkal, akik szóba jöhetnek befektetőként, mert tőkeerősek. A polgármester kiemelte, az ügy egyik pozitív hozadéka, hogy az ingatlan eladási kérdése országosan is bekerült a köztudatba.

A kampányígéret most nem teljesült

Végül a közgyűlés baloldali többsége elfogadta, hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a felszámoló céggel, illetve tegye meg a szükséges lépéseket amennyiben

meghiúsul a szállóra vonatkozó adásvételi szerződés. Majd döntöttek arról is: ne éljen Savaria Szállóra vonatkozó elővásárlási jogával az önkormányzat. A Fidesz-KDNP frakció mindkét szavazásnál tartózkodott.

