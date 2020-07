Dr. Fekete Gusztáv Szombathelyről online mutatta be a térdpótlást

Ikrek születésével lett egyszeriben háromgyermekes apa dr. Fekete Gusztáv, az ELTE IK Savaria Műszaki Intézet docense, így nemcsak a vírus, hanem a család miatt sem utazik Kínába, ahová egyébként minden évben ellátogat, hogy oktatói munkáját ellássa.

Biomechanikai kutatásai során a térdízület pótlásának optimalizálásával foglalkozik, a kínai Ningbói Egyetemmel sokéves szakmai kapcsolata van; több doktoranduszhallgatója is onnan jön. Ezek közül a hallgatók közül Sun Dong lett az első, aki részt vett a magyar kormány Stipendium Hungaricum ösztöndíjában, és mindössze három év alatt, rekordgyorsasággal és summa cum laude eredménnyel védte meg doktori disszertációját dr. Fekete Gusztáv vezetésével.

A Szombathelyen élő magyar kutató ningbói egyetemen tartott online órájáról a kínai egyetemi média is beszámolt. Eszerint dr. Fekete Gusztáv az ELTE „felhővendége”, a ningbói Egyetemi Egészségkutató Intézetben (NBU, Academy of Grand Health) a Tencent konferenciaplatformon keresztül adott elő, amelyet az összes végzős mester hallgató figyelemmel kísért. Az angol nyelvű „felhőelőadásban” bevezetőként szó esett a ningbói kutatóintézet és az ELTE által az utóbbi években létrehozott együttműködésről és eredményekről, amelyek lehetővé tették azt is, hogy Sun Dong Magyarországon kutatási partner lett az ELTE IK Savaria Műszaki Intézetében. A szakmai részben dr. Fekete Gusztáv bemutatta saját kutatási témáit, amik egyrészt a biokompozitok fejlesztésére, másrészt az ízületi protézisek kopására irányulnak. Az alkalmazott biomechanikai alapelvek és a hozzájuk kapcsolódó kutatások, és azok jövőbeli kutatási irányai valódi perspektívákat nyitottak a diákok számára. Az előadást úgy értékelték, hogy a magyar oktató „lépést tart az idővel”, munkája nagymértékben inspirálta a tanárokat és a hallgatókat.

A hallgatók dicsérték az előadást és a „felhő-előadótermet”, mondván: „ez a lehetőség nemcsak javítja angol kifejezőképességünket, de gazdagítja a vonatkozó ismereteinket”.

Dr. Fekete Gusztáv a ningbói hallgatóknak arról is beszélt, hogy a világot veszélyeztető új koronavírus-járványban Kína és Magyarország segítik és támogatják egymást, mindkét ország számára fontos a meglévő barátság fenntartása.

Eközben az élet halad, és a Savaria Műszaki Intézet oktatójának home office-át immár három gyermek zsivaja színezi, ha kikapcsolja a laptopot. A háttérben első kisfiuk, a hároméves Joachim játszott, a kiságyban pedig a múlt hónapban született ikrek, Alexander és Gábriel pihentek.