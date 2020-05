Dr. Halmosi Zsolt kórházfőparancsnok: A cél az, hogy a kórházak egy hónapra elegendő készlettel rendelkezzenek

Az egészségügyi intézményekbe kirendelt kórházparancsnokok munkáját dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes koordinálja országos kórházfőparancsnokként. Az egykori Vas megyei rendőrfőkapitányt új feladatáról kérdeztük.

Országos kórházfőparancsnokként hogy telik egy munkanapja?

Március 29-étől kaptam megbízást miniszterelnök úrtól az országos kórházfőparancsnoki feladatok ellátására. Nem volt sok idő arra, hogy tétlenkedjünk, hiszen a kórházparancsnokokról szóló kormányrendelet március 28-án este jelent meg, március 29-én eligazítást tartottam a 109 kórházparancsnoknak, akik március 30-án reggel 8 órakor már el is kezdték a feladatok végrehajtását a kijelölt egészségügyi intézményekben. Heteken keresztül minden reggel 6 órakor kezdtük a munkát és késő este, néha éjszaka fejeztük be. Mivel rendkívül fontos az idővel való hatékony gazdálkodás, az információk pontos és gyors áramlása az ország különböző pontjain található egészségügyi intézmények (kórházak) és köztem, kialakítottuk az ehhez szükséges kommunikációs csatornákat, a jelentések rendjét. Elmondhatom, hogy ez a rendszer rendkívül jól és pontosan működik. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a koronavírus-járvány gyors terjedése esetén rendelkezésre álljon minden olyan adat, információ, amely a döntések meghozatalához szükséges. Mindemellett az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyetteseként továbbra is végzem eredeti feladataimat.

Ön 109 kórházparancsnok munkáját irányítja – katonákat, rendőröket és katasztrófavédelmi szakembereket. Okoz nehézséget, hogy három különböző egyenruhás szervezet tagjaival kell közös nyelvet beszélni?

A három említett szervezetnek van egy közös jellemzője. Mindennapi munkánk során hozzászoktunk ahhoz, hogy előre nem tervezhető, akaratunktól függetlenül bekövetkező helyzetek kezelésére, megoldására találjunk hatékony válaszokat. Semmiféle problémát nem okozott az, hogy katonák, rendőrök és katasztrófavédelmi szakemberek kerültek az irányításom alá. Fegyelmezett, pontos és áldozatos munkát kértem a kórházparancsnokoktól, és az elmúlt egy hónapban ezt is tapasztaltam részükről. Miután ezt az utat még senki nem taposta ki előttünk, rengeteg önálló és kreatív lehetőséget is kipróbálhattunk. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam az egészségügyi intézmények főigazgatóitól, igazgatóitól a munkánkkal kapcsolatban, és bízom abban, hogy amikor végére érünk ennek a krízisnek, akkor az lesz a vélemény és az értékítélet, hogy a kórházparancsnokok hozzájárultak a járvány sikeres kezeléséhez.

Mit gondol, miért jó, hogy egyenruhásokra bízták ezt a feladatot?

A rendvédelem és a honvédelem területén dolgozó kollégáim megszokták a katonás fegyelmet, a kapott parancsokat tisztelik és végrehajtják, és meggyőződésem, hogy a korábbi beosztásukban megszerzett tapasztalataikat jól tudják hasznosítani.

Egy hónapja működik a rendszer. Mik a tapasztalatok?

Akkor leszünk sikeresek, ha minden szereplő együttműködik annak érdekében, hogy felkészültek legyünk arra az időszakra, amikor tömegesen kell ellátni a betegeket. Ennek a csatának a színterei a kórházak és az egészségügyi intézmények lesznek. Az eddigi tapasztalataink szerint az egészségügy összes dolgozója hihetetlen hivatástudatról és felelősségérzetről tesz tanúbizonyságot mindennapi munkája során. Szinte mindenhol pontos ütemterv szerint folyik a felkészülés, és nagyon sokan erőn felül tesznek a siker érdekében.

A kórházak elegendő védőeszközzel rendelkeznek? Igen. Folyamatos a védőeszközökkel való ellátás, és amíg a kezdetek kezdetén nagyon sokan azon dolgoztak, hogy a fogyó védőeszközök pótlása folyamatosan megtörténjen, ma már a cél az, hogy valamennyi kórház egy hónapra elegendő készlettel rendelkezzen. A kiszállítások az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részéről megnyugtató és biztonságos módon történnek.

A kórházparancsnokok egyik feladata a járványveszéllyel összefüggő szabályok kórházi betartásának ellenőrzése. Hogy állunk ezen a téren? Ön szerint mivel magyarázható, hogy egyre több egészségügyi dolgozó fertőződik meg?

Két olyan területet azonosítottak a szakemberek, ahol a járvány terjedése sokkal intenzívebb. Az egyik azok a szociális intézmények, otthonok, ahol sok ember életvitelszerűen tartózkodik. A másik azok az egészségügyi intézmények, ahol a betegekkel való mindennapi kontaktusok segítik elő a járvány terjedését. Éppen ezért kiemelt feladatuk a kórházparancsnokoknak a járványveszéllyel összefüggő előírások szigorú betartatása, és az ezek megszeg őivel szembeni határozott fellépés. Legyenek ezek akár az intézményben dolgozók, vagy a betegek maguk. Azt tapasztaljuk, hogy ez a fegyelem napról napra erősödik, és egyre kevesebb alkalommal kell emiatt intézkednünk.

A bűnügyi statisztikák alapján Vas megyét régóta a béke szigeteként emlegetik. Eddig a koronavírus-fertőzöttséget tekintve is jól állunk. Mit gondol, ez minek köszönhető? A vasiak fegyelmezettebb, szabálykövetőbb emberek?

Személyes tapasztalataimra alapozva, amelyeket a megyében beosztottként, majd rendőri vezetőként szereztem, a megye lakossága fegyelmezett és jogkövető. A 14 regisztrált fertőzött személynél kevesebb egyetlen megyében sincs, ami rendkívül pozitív eredmény. Az Ausztriával közös határszakaszon visszaállított határellenőrzés, a tranzitútvonalak megyén kívüli kijelölése és talán egy kicsit a szerencse is közrejátszott abban, hogy ilyen kevés megbetegedés történt, és az elmúlt hetekben sem terjedt el a vírus a megyében. A külföldről hazatérő magyar állampolgároknak ön adhat felmentést a hatósági házi karantén alól. Hány esetben és milyen kérésekkel keresték meg? A kormányrendelet alapján nemcsak a vonatkozó hatósági házi karantén alól adhatok felmentést, hanem különös méltánylást érdemlő, kivételes esetben a külföldi állampolgárok Magyarországra való beutazását is engedélyezhetem országos szinten. Több ezer ilyen kérelem érkezett hozzánk, és ezeket szinte minden esetben 24 órán belül el is bíráltuk. A leggyakoribb ok a korábban megszokott életvitelhez tartozó utazási lehetőségek hirtelen megszűnéséhez kapcsolódik. Volt kérés családi okokra hivatkozva, temetésen, házasságkötésen való részvételre, de gyakori a gazdasági tevékenységekhez kötődő kérés is.

Dr. Halmosi Zsolt életét, gondolok itt a tervezett utazásokra, nyaralásokra, a hobbijaira, hogyan írta át az új koronavírus-járvány?

Természetesen nekem és a hozzám közel állóknak is alkalmazkodniuk kellett a megváltozott helyzethez. Sokkal ritkábban és kötöttebb módon tudok találkozni azokkal, akik fontos szereplői az életemnek. Rendkívül szomorúan konstatáltuk motoros barátaimmal, hogy a szokásos évi nagy túránkról le kell mondanunk, és azokat a baráti összejöveteleket, amelyek korábban rendszeresek voltak, el kell halasztani. Fegyelmezetten betartjuk azokat a szabályokat, amelyeket a mi érdekünkben alkottak meg, igyekszünk vigyázni egymásra – és természetesen magunkra is.