Dr. Kecskés László szerint nincs helyük a politikai csatározásoknak

Most nincs helyük és idejük a politikai csatározásoknak. A veszélyhelyzetben egy irányba kell mindenkinek húznia – hangsúlyozta dr. Kecskés László, az egészségügyi bizottság elnöke (Fidesz–KDNP).

A Markusovszky kórház osztályvezető főorvosa, a Fidesz– KDNP-frakció tagja hiába állt ki a nyilvánosság elé és mondta el, hogy két koronavírustesztje negatív lett, az Ungár Péter országgyűlési képviselő (LMP) érdekeltségébe tartozó portálon továbbra is téma dr. Kecskés László ausztriai útja.

– Biztos, hogy nem most van idejük a politikai csatározásoknak, mindenkinek egy irányba kell tartania. A lakosság túlnyomó többsége ezt megértette, és fegyelmezetten végrehajtja a védelmi tanács javaslatait – otthon marad, sokszor kezet mos, védi az időseket –, erre kellene ráerősítenie a sajtóorgánumoknak is, nem pedig a kétkedést erősíteni, a bizalmat aláásni – fogalmazott dr. Kecskés László. A főorvos hangsúlyozta, bár életkora miatt visszaléphetne a frontvonalból, orvosi esküjének megfelelően, legjobb tudásával és több évtizedes mellkassebészeti tapasztalatával részt vesz a súlyos állapotú betegek gyógykezelésében, műtéteiben.

– A Markusovszky kórházban az osztályvezető főnővérek naponta jelentést küldenek a kórházvezetésnek arról, hogyan fogynak a védőfelszerelések, és a szükséges pótlásokat mindennap megkapják – erről is beszélt kérdésünkre dr. Kecskés László. Majd hozzátette: – Az igazgatóság jelentős ágykapacitást szabadított fel a kórházban annak érdekében, ha tömegessé válna a járvány, megfelelő számú ágy, lélegeztető készülék, megfelelő mennyiségű oxigén és kezelőszemélyzet álljon rendelkezésre.

A kórházi munka mellett pedig odafigyel választókörzetére is: így Olad faluban a maszkok terjesztésében is szerepet vállalt, emellett pedig telefonon és személyesen is felkeresi a 65 év feletti polgárokat, hogy ha kell, számukra segítséget nyújtson, és mindenkit arra biztasson: maradjon otthon!