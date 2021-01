Dr. Németh Ákos szakgyógyszerész a járvány elleni oltás fontosságáról

Dr. Németh Ákos gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas megyei szervezetének elnöke valamennyi munkatársával együtt beoltatta magát – illetve csak azok maradtak ki a vakcinációból, akik már korábban átestek a Covid-fertőzésen. Így rövidesen mindenki védettséget fog élvezni a vépi gyógyszertárban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Gyógyszertárunkban a kollégák hónapok óta rendszeresen tájékozódnak az új fejleményekről, a kamarától, a szakmán belül is számos hasznos információt kapunk – mondta el a szakgyógyszerész. – A szakmai szervezetünk is úgy foglal állást, hogy a védőoltás felvétele az egyetlen módja annak, hogy visszatérhessünk a normális életmódunkhoz. Ezt az álláspontot közvetítjük a vásárlóinknak is, hiszen gyakran fordul elő, hogy a véleményünket kérik. Igyekszünk eloszlatni az oltással kapcsolatos kételyeket. Persze, erőltetni nem lehet, hiszen az oltakozás önkéntes alapon történik. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki bizonytalan a dolgában vagy fél, nem muszáj ott állnia az első sorban. Lehet oltakozni még februárban, vagy később is. A lényeg az, hogy csak akkor alakul ki a nyájimmunitás és akkor kezdhetünk lazítani, ha a lakosságnak legalább hatvan-hetven százaléka megkapta az oltást.

Az oltópontok a gyógyszerészkamara országos vezetőségével folytatott tárgyalások után kapták meg az engedélyt, olthatják a gyógyszerészeket. A vépi munkatársak együtt, két turnusban mentek el az oltóközpontba. Az oltásnak kisebb vállfájdalmon kívül semmi mellékhatását nem tapasztalták. A szakgyógyszerész hozzátette: a gyógyszertárban már lassan egy éve minden óvintézkedést megtesznek. Plexifal választja el a gyógyszerészeket a betegektől, gyakran szellőztetnek, még az ebédelést is elkülönítve végzik a kollégák. Ennek ellenére nem szabad elfelejteni, hogy fokozott veszélynek vannak kitéve. A patikába lázas betegek is bejönnek, nem lehet kizárni, hogy akár vírusfertőzött is legyen köztük. A legtöbbjüknek pedig van otthon idős vagy beteg hozzátartozója, akit fokozottan óvni kell a fertőzéstől.

Kiemelt fotónkon: Dr. Németh Ákos fontosnak tartja az oltást