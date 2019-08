Dr. Puskás Tivadart a Magyar Érdemrend középkeresztje apropóján kérdeztük

Orvoslás, oktatás és közéleti szerepvállalás mentén adott számvetést munkájáról dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere, aki augusztus 20., az államalapítás ünnepe alkalmából a negyedik legmagasabb állami elismerést, a Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át.

A Magyar Érdemrend középkeresztje előlapja közepén a magyar címer látható, az aranyozott ezüst, szélesedő ágú kereszt zománcozott, öt centiméteres. A keresztet szalagon a nyakban viselik. Hozzá tartozik az úgy nevezett kisdíszítmény és egy gomblyukjelvény is. Ez utóbbi kerek smaragdzöld zománcos mezőben a kereszt miniatűrjét ábrázolja – ezt viselte dr. Puskás Tivadar polgármester, amikor beszélt a kitüntetésről.

Augusztus 20., az államalapítás ünnepe alkalmából vehette át a negyedik legmagasabb állami elismerést, a Magyar Érdemrend középkeresztjét. Olyan személyeknek ítélik oda, akik a kultúra, a tudomány, a művészet, továbbá saját szakterületük terén Magyarország érdekeinek előmozdítása, az egyetemes emberi érdekek gyarapítása érdekében példamutató tevékenységet folytatnak. 2019. augusztus 20-án heten kapták ezt a kitüntetést. Szombathely polgármesterének méltatása szerint: mentőorvosként és közéleti szereplőként is a segítés szellemisége határozza meg életpályáját. Vezető főorvosként a régió mentőállomás-hálózatának továbbfejlesztésében, valamint az egységes helyszíni és kórházi sürgősségi ellátás koncepció­jának kidolgozásában szerzett elévülhetetlen érdemeket. Polgármesteri szolgálatának ideje alatt, a rendszerváltoztatás óta egyedülálló mértékű fejlesztések, beruházások, példaértékű egészségügyi, szociális és kulturális programok indultak Szombathelyen. – A gratuláció jólesik, de az ember tudja ilyenkor, hogy nem őt illeti, hanem elsősorban a toleráns, szerető családját meg a kitűnő munkatársait – kezdte dr. Puskás Tivadar. Szombathely polgármesterét dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő javasolta a díjra, a javaslatot jóváhagyva a miniszterelnök tesz felterjesztést az államfő felé, Áder János köztársasági elnöké a döntés, kik kapják a Magyar Érdemrend középkeresztjét.

Az elismerés alkalom, lehetőség a számvetésre – dr. Puskás Tivadar az orvoslás, az oktatás és a közélet mentén sorolta munkáját, munkáit.

– Most is az Országos Mentőszolgálat állományában vagyok – hangsúlyozta, és kiemelte, hogy amikor megköszöni a támogatást a munkatársainak, akkor a bajtársaira is gondol a mentőknél. Dr. Puskás Tivadar 1977-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, egy évvel korábban már munkába állt a mentőszolgálatnál, az első öt évet Budapesten töltötte. 1982-től dolgozott Szombathelyen. Volt mentőorvos, mentőállomás-vezető főorvos, megyei, majd regionális főorvos. 1991 óta dolgozott a Vas megyei mentés, a mentőellátás szervezésén. Kiemelte a Magyar Oxyológiai Társaság tevékenységét, amely a szakmai hátteret adja a munkához. – Pedagóguscsaládból származom, ennek tudható be az indíttatás – tért rá az oktatási munkára.

– Részt vettem már a Budapesten töltött öt esztendő alatt is a mentőápoló-, mentőtiszt-, illetve az orvosképzésben. A laikusok elsősegély-oktatását az orvosi tevékenységem elejétől fontosnak tartom, ebben igyekszem részt venni – mondta. – 2004-ben a pécsi egyetemen belül elindítottuk a szombathelyi mentőtisztképzést, akkor az országban Budapesten és Debrecenben volt ilyen. Most, az idei esztendőtől pedig bővül a képzéspaletta – mondta a PTE szombathelyi központjának docenseként dr. Puskás Tivadar. Az oktatás, aztán a közéleti szerepvállalás kapcsán is szóba került: a gépészmérnökképzés elindítását emelte ki az elmúlt évek sikerei között. Persze a közéleti munkája sokkal régebben kezdődött. Dr. Puskás Tivadar 1991-ben a vasi orvosi kamara alapító tagjai közé tartozott, a Magyar Orvosi Kamarában aztán országos felügyelőbizottsági funkciót töltött be egészen 2006-ig. Önkormányzati bizottsági „külsős tag” volt 1994-től két cikluson át Szombathelyen. 2006-ban lett országgyűlési képviselő. 2010-ben lett Szombathely polgármestere. – Szolgáltam, szolgálok – fogalmazott. – Nincs olyan, hogy polgármester­képző iskola. Hallom időnként, hogy így kellene csinálni, meg úgy kellene csinálni. Alkalmatlan, nem alkalmatlan. Egy polgármester tevékenysége egy csapat tevékenysége. Ha a csapatot úgy tudja összefogni, hogy azzal lehet eredményeket elérni, akkor lehet produkálni. Ha nem, akkor nehéz – mondta általánosságban a városvezetői munkáról.

2010-ben kezdte, amikor 18 milliárd forintos adóssága volt a városnak, az adósságállomány egy részét átvállalta a kormány. – Rendkívül nagy megnyugvást jelentett, hiszen nem arra kellett a gazdaságnak termelni, hogy az adósságot visszafizessük, hanem fejlődésre, fejlesztésekre lehetett fordítani azt az értéket, amit a szombathelyiek megtermeltek – summázta. A gazdasági előrelépést az iparűzési adóbevétellel példázta: 4,3 milliárd forint volt 2010-ben, 2018-ban 9 milliárd forint. Az anyagi jólét előtt a biztonság rendkívül fontos – folytatta. 2010 és 2018 között a felére csökkent a bűncselekmények száma Szombathelyen. Építkezéseket is sorra vett dr. Puskás Tivadar: a Haladás sportkomplexumot, a kórház új épülettömbjeit és berendezéseit, a Berzsenyi teret emelte ki, a Brenner-iskolát, a Szent Márton-templomot és teret. Ennek kapcsán pedig Szent Márton szellemiségét, azon keresztül a szombathelyi szociális ellátást hangsúlyozta, az aktív időskor program sikerét említette. – Szombathely és Szent Márton elválaszthatatlan – szögezte le és emlékeztetett a Szent Márton-emlékévre. Beszélt a 2012 óta szerveződő horvát oktatási központról, a bölcsődék, óvodák felújításáról. A szombathelyi identitást erősítő programot is kiemelte, sorolta a nagy hagyományú rendezvényeket. Mert a polgármester a Magyar Érdemrend középkeresztjére elsősorban a város sikerei miatt büszke.