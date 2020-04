Dr. Széll Kálmán, Szombathely díszpolgára meghatódott a segítségnyújtáson

Dr. Széll Kálmán professzort is elérték a közel tízezer telefonhívás egyikével, melyeket dr. Hende Csaba és a fideszes aktivisták kezdeményeztek a héten az Őrvidék Házból; neki is bevásároltak.

Kámonban és Herényben sok olyan idős lakik, akik segítségre szorulnak. Az önkéntesek dr. Széll Kálmánt, Szombathely díszpolgárát is megkérdezték, mire van szüksége, és megvették számára, amit kért. Jövő héten is jönnek. A csomagot Horváth Gábor képviselő és Rába Tamás adták át. Megtudtuk: a Herényiek Háza dolgozói is a segítségüket ajánlják a környéken élőknek.

Dr. Széll Kálmán a kapuban elmondta: meghatódott a segítségnyújtáson, hogy ismeretlenek ajánlják fel az idősekről való gondoskodást. A 94 éves orvos még aktív korában gyűjtött össze olyan könyveket, amelyeket a nyugdíjas éveiben akart elolvasni, közülük sok még elolvasásra vár.

– Jól bírom a kényszerhelyzetet, csak a bizonytalanság érzése zavaró, nem tudjuk, mikor lesz vége. Most nem lótunk-futunk, több időnk van elmélkedni az élet értelméről. Ez a vírus képes legyűrni az embert, de hiszem, hogy a végső győztesek mi leszünk – fogalmazott a professzor.

– Ez rendkívüli állapot, amikor az ember visszakaphatja a hitét. Én sosem vesztettem el. Jön a húsvét, ez nyomatékot ad ezeknek a jótéteményeknek. A lényeg: a változás. Le kell szállni a magas lóról. Úgy vélem, ez legyintés az emberiségnek, hogy fogjanak össze, a jót lássák, tegyék félre az ellentéteket. Remélem, nem visz el a járvány, bár arra is fel vagyok készülve.