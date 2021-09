Dr. Tolnay Sándorra emlékeztek Lukácsházán – Fókuszban a járványok elleni védekezés – fotók

Harmincadik alkalommal gyűltek össze tegnap az állatorvos szakma megyei képviselői, hogy dr. Tolnay Sándorra, az egyetemi szintű magyar állatorvosképzés megalapítójára emlékezzenek.

Horváthné dr. Sélley Erzsébet megyei főállatorvos köszöntőjében emlékeztetett rá, hogy a megye állatorvosi kara 1992- ben határozta el, hogy minden évben megemlékezik az 1748- ban született nagy elődről. A Tolnay Napot 13 éve – a helyi önkormányzat, Albert Csaba akkori polgármester kezdeményezésére – a tudós szülőfalujában tartják. A főállatorvos kitért rá, hogy a megemlékezések sora egyszer sem szakadt meg, bár az elmúlt évben a pandémia miatt szűkebb körben zajlott.

A Tolnay Sándor- emlékülés minden alkalommal valamilyen aktualitást helyez a középpontba. Így az idén mi más is lehetne az előadások vezérfonala, mint a világjárványok. Ezzel a témával kapcsolatosan az első felszólaló – dr. Szinesi András, a Magyar Állatorvosi Kamara Pannon Területi Szervezetének elnöke – mindjárt leszögezte: az állatorvosi szakma megkerülhetetlen a pandémia ellen folytatott harcban, hiszen az állatorvosoknak sokkal nagyobb tapasztalatuk van a járványok leküzdésében, mint a humán orvoslásnak.

A Tolnay Nap előadásainak sorában a továbbiakban dr. Helik Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnökhelyettese ismertette az utóbbi évek két legnagyobb kihívását: az afrikai sertéspestis és a madárinfluenza leküzdésére tett intézkedéseket. Hangsúlyozta, hogy csak akkor fogunk egészséges társadalomban élni, ha a két ágazat, az állat- és az emberorvoslás szorosan együttműködik.

A továbbiakban szólt többek közt az állatvédelem kérdéseiről, illetve az állatorvos-utánpótlásképzés fontosságáról. Ami az utóbbit illeti, prof. dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora megnyugtató tényekkel szolgált: a most induló, 235. tanévben tíz százalékkal nőtt a felvett diákok aránya, és ugyanezt az emelkedést tapasztalták tavaly is. Büszkén számolt be róla, hogy a magyar állatorvosképzés – azaz az egyetem – nemzetközi megítélése hosszú idő távlatában kiemelkedően jó.

Harangozó Bertalan megyei kormánymegbízott megköszönte az állatorvosok mindennapos szolgálatát. A szakterület elismertségének példájaként említette meg, hogy megyénkben tavaly március óta a megyei főállatorvos önálló szervezeti egység élén végzi munkáját.

A laboratóriumi e-ügyintézés aktualitásairól dr. Abonyi Tamás, a Nébih Állategészségügyi Diagnosztikai Intézetének igazgató főállatorvosa tartott részletes és hasznos tájékoztatót. Dr. Sziebert Gergely elnök pedig a Magyar Állatorvosok Világszervezete nevében szólította fel a jelenlevő szakembereket, hogy minél többen lépjenek be a szervezetbe, hiszen sok ismeretet lehet szerezni a határon túl tevékenykedő kollégáktól. Végezetül a vendéglátó település polgármestere, Virág János ismertette a településen található dr. Tolnay Sándor-emlékeket. Örömmel számolt be róla, hogy az állatorvoslás atyjának munkássága, szellemiségének ápolása a Vas megyei értéktárba is bekerült.

A helyi kisdiákok kedves műsora után a résztvevők megkoszorúzták dr. Tolnay Sándor mellszobrát.

Kiemelt képünkön: Prof. dr. Sótonyi Péter az elismert hazai állatorvosképzésről beszélt