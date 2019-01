Dr. Tóth Csaba lett az „Év Vasi Embere” közönségdíjasa

Péntek estig lehetett szavazni az „Év Vasi Embere” közönségdíjasára, az online szavazáson dr. Tóth Csaba, a Markusovszky Egyetemi Oktatókorház osztályvezetője kapta a legtöbb voksot.

Idén is meghirdették az „Év Vasi Embere” választást, a cím viselőjéről a Vas Megye Önkormányzata és a Vas Megyéért Egyesület delegáltjai legutóbbi ülésükön határoztak a cím idei viselőjéről: a győztest a ma esti megyei és városi bálon, éjfélkor jelentik majd be.

Közönségdíjasa is van a megmérettetésnek, a jelöltekre Vas Megye Facebook oldalán lehetett leadni a szavazatot. 2019-ben Dévai Boglárka tornász, Gyurácz Ferenc irodalomtörténész, szerkesztő, Kiss Katalin biológusmérnök, Merklin Tímea újságíró, Nádorné Vörös Ibolya építőmérnök, prof. dr. Pusztay János nyelvész, egyetemi tanár, Szabó Tibor színművész, dr. Tóth Csaba orvos, dr. Tóth Endre régész, Tóth Kálmán múzeumpedagógus neve szerepelt a jelöltek között.

Péntek estig várták a szervezők a szavazatokat, ma pedig bejelentették a nyertest a megye közösségi oldalán: dr. Tóth Csaba, a Markusovszky Kórház osztályvezető főorvosa lett.

Dr. Tóth Csaba

Sárváron született. 1986-tól az egyetemi diplomája megszerzésétől dolgozik a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Patológiai Osztályán. Kórbonctan-kórszövettan, majd citopatológiai ráépített szakvizsgát szerzett. 2002-től osztályvezető főorvos. Oktatott a Pécsi Egyetem Szombathelyi Képzési Központjában és a Nyugat-magyarországi Egyetem biológia tanszékén. A Kórház Kiváló Orvosa, 2010-ben Pro Sanitate miniszteri kitüntetésben részesült. A Magyar Patológus Társaságnak és annak citodiagnosztikai szekciójának is vezetőségi tagja. A rutin diagnosztikus citológiai és szövettani vizsgálatok mellett az elmúlt években több, a daganatos betegek minél modernebb, célzott terápiás kezeléséhez szükséges molekuláris patológiai vizsgálatokat kiegészítő immunhisztokémiai vizsgálatot vezettek be szakmai irányítása mellett. Ezek elősegítik, hogy a betegek minél előbb modern kezelésben részesülhessenek. Nem kell várni az országos intézetekben elvégzendő vizsgálatokra, mivel mára már ezek helyben is elvégezhetők.

Tavaly Dr. Garda Károly vépi háziorvos, a Magyar Kneipp Szövetség elnöke lett az Év Vasi Embere szavazás közönségdíjasa.