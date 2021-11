Drágul még a papír? A gyártók most már „nem nyelik le” a magasabb árat

A papírhiány és az áremelkedés hulláma év elején indult, a gyártók csak egy darabig „nyelték le” a magasabb árat.

Ezt ne hagyja ki! Budapest vezetése eladná a Városháza épületét, baloldali üzleti körök tennék rá a kezüket

Sákovits László nyomdaipari szakembert kérdeztük a jelenlegi helyzet tapasztalatairól, akinek cége csomagolóanyagokkal is ellátja a környékbeli vállalatokat. – Sok helyre szállítunk nyomdatermékeket és csomagolóanyagokat a füzetektől a hullámkarton dobozig. A Nyomda- és Papíripari Szövetség állásfoglalást tett közzé, hogy mire lehet számítani a szektorban, mert sokan próbálnak visszaélni a helyzettel. A szövetség előrejelzése szerint 2022-ben még kell számolni áremeléssel, készlethiánnyal, csúsznak a megrendelések. Amint a szakember elmondta: az a probléma, hogy Magyarországon nincs papírgyártás, minden importból kerül ide, ki vannak szolgáltatva a hazai cégek.

A Covid miatt a külföldi papírgyártók csökkentették és optimalizálták a termelést, emellett a műanyag helyett sokan átálltak papíralapú csomagolóanyagokra. Nagyobb lett a kereslet, mint amennyi papír jelenleg rendelkezésre áll – tudtuk meg Sákovits László kereskedelmi igazgatótól. A papírgyártók már nem a világpiaci árat követik, és megvan, hogy egy cég mennyit rendelhet. Megemelkedtek a logisztikai, a humánerőforrás-költségek, ez a végtermékekre is kihat. Folyamatosan drágul a papír, aki hosszú távú megállapodásokat köt, ezt bele kell kalkulálnia, nehogy csődbe vigye a vállalkozását.

– Ha egy nyomda kap egy árajánlatot, az három hónap múlva már nem lesz érvényes. Sőt beszélhetünk akár napi, heti árakról is bizonyos alapanyagok esetében. Egy keménytábláskönyv-rendelés jelenleg csúszik akár januárig is, nem fognak elkészülni a kötetek karácsonyra. A könyvkiadók nehéz helyzetben vannak, függnek a szerzőtől, a grafikusoktól, ha nem készül el időben az alapmű, csúszik a gyártás – késik a megjelenés. Korábban kevesebb mint két hét alatt elkészült egy könyv, most öt-hat hét a gyártás. Cégünk elsődlegesen a partnerek megrendeléseit teljesíti, ezeken túl reagálunk csak bejövő igényekre – mondta Sákovits László. – Aki nem tőkeerős, azzal az alapanyaggal tud dolgozni, amelyet adott pillanatban elér az adott áron. A bútoripar is ezen megy keresztül, ott is a fa a fő alapanyag. Felfelé mennek az energia- és logisztikai költségek, az üzemanyag ára, nehéz megjósolni egy termék reális árát. A multinacionális gyártók standardizálják a termékkörüket, szűkül a választék.

A szakember és a szakma reméli, hogy az iparág januárra elkezd stabilizálódni. Az idén előfordult, hogy 5-10 százalékot ugrottak fel az árak havonta. A gyártók abból dolgoznak, amijük van. Ha egy csomagolóanyag-gyártó cég extra profitra akar szert tenni, most megteheti, hogy például nem 500, hanem 1200 forintért ad egy dobozt, mert meg fogják venni, ha nincs a piacon. A csomagolóanyagot megversenyeztetni egy hónapba is telik a nagyvállalatoknál, és mire a végére érnek, az árak már nem aktuálisak. Ezért olyan partnert kell választani, amelyik tőkeerős, megbízható és raktárkészlete van. A csomagolástechnikában aki tud, továbblép a papírtól. Egy zöld szemléletű ételszállító a napokban helyezte tesztüzembe az új, kukoricakeményítőből készült, környezetbarát táskáit, ez az anyag teljesen lebomlik. A cégvezetőt, Göndöcs Balázst kérdeztük:

– Próbálunk minél zöldebbek lenni, más vállalkozásaim is vannak hasonló szemlélettel, működtetek például víz nélküli autómosót. A zöld hozzáállásra ügyelünk a csomagolásnál is. Amikor még nem tiltották a műanyag táskákat – ez év elején –, mi már akkor is papírtáskát használtunk. Be is vált, de Vas megyében 31 településre szállítunk ételt, rossz volt látni, hogy mennyi papír hagyja el mindennap a konyhát, és a vásárlók is visszajeleztek, hogy ez micsoda pazarlás.

Göndöcs Balázs hozzátette: próbálták visszakérni a papírtáskákat a vevőktől, hogy újrahasznosítsák, sokat vissza is adtak, de nem eleget. Ezért a kukoricakeményítőből készített táskákat választották. Ebből havi húsz kilogrammot fognak használni; jóval kisebb a tömege, mint a papírtáskáé, amelyekből havi kétszáz kilogramm fogyott. Ennyivel kevesebb a szemét, ráadásul ez 10-15 százalékkal olcsóbb, mint a papír.

Kiemelt képünkön: Sákovits László nyomdaipari szakember: az előrejelzés szerint nem várható változás