Drogdílerek, az első vasi gólya és Ciara – Ez történt a héten

Összefoglaltuk a hetedik hét eseményeit, hogy ne maradjon le semmiről!

78 éves drogdíler Szombathelyen – A fia volt az üzlettársa

Még 2018 januárjában határozták el, hogy drogkereskedők lesznek, az anya 600 ezer forinttal „indította” a fiával közös vállalkozást. A fia szót fogadott, új pszichoaktív anyagot vásárolt, a porciózásért idős anyja felelt. Aztán közösen árultak szerte Szombathelyen, amíg le nem buktak.

Megóvta megyénket hétfőn az Alpok

A Ciara viharciklon okozta szélvihar először Franciaországot, a Benelux államokat érte el. Hidegfrontja hétfőn már Németországon is átvonult. A legnagyobb széllökések többfelé elérték a 110-120 km/órát, de néhol (főleg a hegyekben) 150-170 km/órát elérő lökések is voltak – írja az időkép. Megyénkben viszont csak néhány eseményhez kellett vonulni. Sárváron egy munkacsarnok tetőtéri ablakát tépte le a szél, ami Jánosházán is megbontotta egy épület tetőszerkezetét. Kőszegen egy fa dőlt egy villanyvezetékre, Körmenden pedig egy épületre zuhant.

Szombathelyen is összekapcsolják a busz- és a vasúti pályaudvart

Az év elején megkezdődhetnek a szombathelyi közösségi közlekedés új központjának tervezési munkálatai, miután a NIF beruházásában épülő projekt pályázatán győztest hirdettek. Az uniós közbeszerzési értesítő szerint a projekt költsége nettó 358 millió forint. A vasi megyeszékhelyen az új közlekedési központnak egy minimum 660 négyzetméteres felvételi épületet alakítanak ki.

Akár ezer eurótól is eleshetnek az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók

Több száz, akár ezer eurótól is eleshetnek az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók, mert nem tudják, hogy az adóbevallást mikor célszerű beadni – tudatta a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSZSZ) Vas Megyei Képviselete. Tájékoztattak arról is, hogy sok Ausztriában dolgozó nincs tisztában azzal sem, hogy a családi adókedvezményeket az adóbevallásban csak akkor tudja érvényesíteni, ha adott évre már megkapta – nem csak megigényelte – a családi pótlékot Ausztriából.

Idén is Suri a nyertes – Megérkezett az első vasi gólya Vassurányba (Fotókkal)

Idén Vassurányba tért vissza az első Vas megyei gólya, Suri. A madár nem tétlenkedik, már el is kezdte rendbe rakni fészkét. Suri a tavalyi évhez képest majdnem napra pontosan érkezett vissza hazánkba, idén két nappal korábban hozta el számunkra a tavaszt.

