Drónozás: tanfolyamhoz kötött

Az utóbbi években jelentősen megnövekedett a pilóta nélküli légi járművek használata az országban. Február 10-étől azonban a korábbiaknál jóval szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a dróntulajdonosoknak.

Az Európai Unió 2019-ben egységes állásfoglalást adott ki a pilóta nélküli légi járművek használatával kapcsolatban. Ezen az egyes tagállamok szigoríthatnak, de nem enyhíthetnek.

Magyarországon tavaly év végén módosult a drónozással kapcsolatos alapfogalmakat és alapszabályokat is tartalmazó, légi közlekedésről szóló törvény. Így például a korábbiaktól eltérően sem tömeg felett, sem baleset vagy tűzeset helyszínén nem lehet repülni, az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet pedig a Honvédelmi Minisztérium illetékes osztályánál 30 nappal korábban igényelni kell. Újdonság az is, hogy a 250 gramm feletti eszközökre felelősségbiztosítást kell kötni. A cél a biztonság növelése.

A laikusoknak elsőre túl soknak és túl szigorúnak tűnhetnek a szabályok, de az általunk megkérdezett Wolf Ferenc, a TV2 Vas megyei tudósítója azt mondja, szükség volt már erre a lépésre.

– Az első drónomat magamtól raktam össze különböző országokban beszerzett alkatrészekből, miután egy külföldi munka során a BBC munkatársai révén megismerkedtem az eszközzel. Utána sok meghívást, lehetőséget kaptam, de volt, amit nem fogadtam el. Elég egy rossz szél- irány, és a drága masina soha nem jön vissza – magyarázza, majd hozzáteszi: ahhoz, hogy valaki jól tudja ezt csinálni, nagyon sokat kell gyakorolnia. 2010 után hazánkban is beszerezhetővé, népszerűvé váltak a különböző pilóta nélküli légi járművek. Boldog-boldogtalan reptetett, de nem mindenki, nem mindig figyelt még az alapvető szabályokra sem. Nem mindegy például, hogy milyen a széljárás, honnan süt a nap, és az elektomágnesességre is rendkívül érzékenyek ezek a kütyük. Ha valakire ráesik a drón, bizony komoly sérülést is okozhat.

Január 1-je óta minden dróntulajdonosnak el kell végeznie egy több témakörre kiterjedő tanfolyamot, amelyet negyven feleletválasztós kérdésből álló vizsga zár – hasonlóan a gépjárművezetői KRESZ-vizsgához.

Wolf Ferenc szólt arról is, regisztrálniuk kellett egy mobiltelefonos applikáción, amely a jövőben egyfajta bejelentő felületként is működik majd. Az alkalmazás használata ugyanis a repülés megkezdése előtt és közben is kötelező. Aki ezt elmulasztja, és netán még balesetet is okoz, az bizony súlyos büntetést kap.

Kiemelt képünkön: Wolf Ferenc operatőrnek közel másfél évtizede van pilóta nélküli repülője