E-roller: a KRESZ-ben még mindig nincs szabályozva, de büntethetnek miatta – Így járt Varga Jenő is

Nincs rá szabály, a rendőrök mégis sokszor segédmotorként tekintenek az elektromos rollerekre, tavasszal az ismert sportvezetőt, Varga Jenőt is megbüntették. Megoldást a közeljövőben várható KRESZ-módosítás hozhat.

Egyre elterjedtebbek hazánkban az elektromos rollerek. Az egyik legnagyobb internetes áruház friss eladási számai szerint idén már többen vettek e-rollert, mint hagyományos biciklit. Jelenleg gyalogosnak kell tekinteni a görkorcsolyásokat, gördeszkásokat, rollereseket, mivel ezek a KRESZ szerint nem minősülnek járműnek. Várhatóan azonban ez nem sokáig marad így, mivel küszöbön a módosítás, amely rendezheti végre, hogy milyen feltételekkel lehet közlekedni a járdán, az úttesten vagy éppen a kerékpárúton. Erre azért van szükség, mert sokszor konfrontálódnak a rolleresek a közlekedés többi résztvevőjével. A hangtalan, gyors eszközök zavarják a gyalogosokat, viszont a közúti forgalomhoz túl lassúak, így a rollereseket az autósoknak kerülgetniük kell, ami balesetveszélyes. Több helyen már korlátozzák is a használatukat, rendeletileg tiltják meg a járdán való közlekedést, vagy sebességkorlátozást vezetnek be.

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a napokban tisztázó egyeztetést kezdeményezett a Belügyminisztériummal, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a rendőrséggel az elektromos rollerek használatáról. A problémát az okozza, hogy mint említettük, az elektromos rollert nem ismeri a hatályos KRESZ, így erre vonatkozóan semmiféle szabályozást nem is tartalmaz, miközben a rendőrség az elektromos rollerekre segédmotoros kerékpárként tekint, így volt olyan rollerező, akitől vezetői engedélyt is kértek. Varga Jenőtől, Szombathely ismert sportvezetőjétől a jogosítványt nem, de a kötelező biztosítást és a bukósisakot egy alkalommal nagyon is hiányolták a rendőrök. Ezért aztán húszezer forintra meg is bírságolták, és mindennek tetejébe még kapott három büntetőpontot is.

Varga Jenő a városban az elsők között pattant elektromos rollerre hat évvel ezelőtt, azóta pedig már háromfajta is van neki. Az említett incidens áprilisban történt, mikor éppen a sorban második, vastag kerekű rollerjével közlekedett. A rendőrök azzal érveltek, hogy amin utazik, az nem rendelkezik elektromos pedállal, ráadásul a beépített erőforrás rásegítés nélkül, önállóan is képes mozgásba hozni a közlekedési eszközt, amire innentől fogva segédmotorként kell tekinteni. Így persze már érthető, hogy miért büntettek a bukósisak és a kötelező biztosítás nemléte miatt. Csakhogy Varga Jenő szerint, amivel ment, az egy roller, amire pedig sem akkor, sem azóta nem vonatkozik semmiféle szabály.

Ezekkel az eszközökkel simán el lehet érni a 20-25 km/óra sebességet, ami meglehetősen balesetveszélyes, azért aztán nagy a bizonytalanság a szülőkben is, engedjék-e gyermeküknek az e-rollerezést. A kérdés azonban összetettebb annál, mintsem hogy egyszerű választ lehessen rá adni. A rollerek többsége a kerékméretük és a forgalom tempójához képest alacsony sebességük miatt nem igazán alkalmasak a sokszor rossz minőségű úttesten való közlekedésre, és szerinte bukósisakot is csak akkor lenne korrekt előírni rájuk, ha azt kötelezővé tennék a kerékpárokon is. A kötelező biztosítással pedig az a helyzet, hogy pillanatnyilag nem is lehet ilyet kötni, legalábbis az általa megkérdezett öt biztosítónál nem értették, mit szeretne. És, hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, Varga Jenőnek van már elektromos gördeszkája is, amivel szintén meglehetősen gyorsan lehet menni anélkül, hogy azt az ember lábbal hajtaná. Akárhogyan változik is majd a KRESZ, a legfontosabb szerinte, hogy mindenki felelősségteljesen közlekedjen.

Egy nap majd talán Szombathelyen is bérelhető rollerekkel cikázhatunk a városban, az önkormányzatnál ugyanis erre irányuló kérdésünkre azt válaszolták, hogy ahogyan eddig is, úgy a jövőben is elkötelezettek minden környezetbarát közlekedési megoldás mellett. Önerőből a közösségi e-roller szolgáltatás bevezetését a város jelen körülmények között nem tudja megvalósítani. Amennyiben azonban piaci szereplőtől érkezne ezzel kapcsolatos megkeresés, azt lehetőségeikhez képest támogatnák.

Kiemelt képünkön: Varga Jenőt húszezer forintra megbírságolták, mert rollerezés közben nem viselt bukósisakot és kötelező biztosítást sem kötött