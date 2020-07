Eddig közel ezer tanuló iratkozott be a zeneiskolába

A Bartók Béla Zeneiskola személy­ügyi kérdéseit az országos sajtó és a közösségi oldal is felkapta az ellenzéki média tevékenysége nyomán; egyesek előrevetítették a tanulói létszám csökkenését.

Lapunk a júniusi jelentkezések után arra volt kíváncsi: hányan iratkoztak be a következő tanévre? Ez több vagy kevesebb, mint a korábbi években? Mely tanszakok népszerűek? Hányan vannak az egyes hangszereken? Írattak-e ki az iskolából most nem végzős tanulót? Hány végzős volt most? Czenek László, a zeneiskola igazgatója elmondta: a művészetoktatási iskolákba minden évben be kell iratkozni, mert nem azt kell jelezni, hogy ki szakítja meg tanulmányait, hanem azt, hogy ki kívánja folytatni a képzést. Eddig közel ezer növendékük van, de ez nem végleges, hiszen az őszi hangszerbemutatók után még várhatók jelentkezések.

– Minden évben vannak olyan növendékek, akik különböző indokokkal megszakítják, abbahagyják zenei tanulmányaikat, ezek száma az előző évekhez hasonló – tájékoztatott Czenek László. – A hagyományos nyílt napunkat és hangszerbemutató hangversenyünket, amelyet május elejére terveztünk, a vírushelyzet miatt nem tudtuk megtartani, ennek ellenére közel ezer növendék iratkozott be a 2020–2021-es tanévre, ami nagyon hasonló az előző évek létszámához. Ez még változik majd, hiszen iskolakezdéskor hangszerbemutatókat tartunk a telephelyeinken. Tavaly a júniusi és a szeptemberi beiratkozások után októberben 1015 tanulónk volt. Vannak tanszakok, ahol már most várólista alakult ki, például a furulya és a zongora. Legnépszerűbb hangszereink a zongora (207 növendék), hegedű (166 növendék), furulya (151 növendék), ezek mellet még nagy az érdeklődés a fuvola, gordonka, gitár, trombita és az ütőhangszerek iránt is. Idén 21 végzős növendékünk volt. A jelentkezés még nem zárult le, ősszel minden gyermeket várunk, aki betekintést szeretne nyerni a zene világába.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, összességében eredményes évet zárt a zeneiskola, amely ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 110. évfordulóját. A jubileumi év rendezvényeit sikeresen lebonyolították, szép emléket állítva a zeneiskola minden korábbi tanárának, tanítványának, fenntartójának. Hangversenyeik iránt is nagy volt az érdeklődés, az események telt házzal zajlottak. Az év kiemelkedő eseménye volt a XVI. országos Koncz János hegedűverseny, a ­XVIII. Sistrum zenei versenyek és az alapfokú művészetoktatás napja, utóbbi kettőt a járványügyi helyzet miatt online bonyolították le; a videók az intézmény honlapján találhatók. Év elején vendégül látták a Wie­ner Komensky Schule zenekarát, ezzel egy színes, újszerű együttműködés vette kezdetét. Saját rendezvényeiken túl nagy büszkeségükre növendékeik kiemelkedő eredményeket értek el számos országos és regionális versenyen, itthon és külföldön egyaránt.

– Az idei tanév szokatlan körülményeket hozott a munkánkban, mégis kivétel nélkül sikeresen elvégeztük feladatainkat, lebonyolítottuk rendezvényeinket. Mindannyian elmondhatjuk magunkról, hogy az új oktatási rend által támasztott kihívásokra rugalmasan és gyorsan tudtunk reagálni, zökkenőmentesen folytattuk az oktató-nevelő munkánkat – mondta Czenek László, hangsúlyozva, hogy a zeneiskola szakmai tevékenységei (tanév folyamán megvalósított hangversenyek, versenyek, az interneten megjelent koncertvideók) pozitív véleményeket, értékeléseket kaptak.