Egekbe szökött a búza ára, heteken belül követi a liszt

Világpiaci folyamatok sora és a vártnál gyengébb kukoricatermés okozza a búza árának elszállását. A drágulás heteken belül a liszt árában is megjelenhet, emiatt sok pékség emelni is fog az árain, de akad olyan cég is, amelyik inkább bevállalja a pluszköltségeket.

Jelentősen emelkedett a búza felvásárlási ára, ami idővel a legtöbb helyen a kenyér árában is jelentkezni fog, az okokról a Celldömölki Malom Kft. ügyvezetőjét kérdezzük.

– Nagyon ritkán tapasztalni olyan magas terményárakat ősszel, mint amilyenek most vannak, ugyanis nemcsak a búza drága, hanem a napraforgó, a repce és a kukorica is – mondja Dorogi Melinda. Ennek oka egyrészt a gyenge forintban keresendő – tavaly ilyenkor 330 forint volt egy euró, a héten pedig 368 forint fölött is volt már az árfolyam –, de van azért más is: jócskán megnőtt ugyanis a kukorica iránt az érdeklődés. Kína komolyan bevásárolt belőle, miközben az ukrán és román kukoricatermés várhatóan gyengébb lesz a vártnál. Mindezt ráadásul tetézi az is, hogy a csapadékos időjárás miatt el vannak maradva a gazdák a kukorica aratásával, miközben a takarmánygyárak már kiéhezve várják a szállítmányokat.

A megugró világpiaci kereslet feltornázta az árakat, márpedig a gabonapiacot a kukoricaárak húzzák fel. Így lehetséges, hogy a malmi búza tonnájáért a nyáron 54 ezer forintot kértek, most viszont már 68 ezer forint az ára, ami nagyon drasztikus emelkedésnek számít ilyen rövid idő alatt. Az ügyvezető hangsúlyozza: a búza árának emelkedése még nem jelentkezett a liszt árában, de véleménye szerint egy-két hét múlva már fog, ami aztán sok pékségnél rövidesen a kenyér árán is meglátszik majd.

Pedig az már most is magas, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fehér és félbarna kenyerek öt év alatt nagyjából száz forintot drágultak: most 368, illetve 325 forintot kérnek kilójukért átlagosan. A liszt öt év alatt alig negyven forinttal lett drágább, 2016 szeptemberében átlagosan 139-et, míg most, a múlt hónapban 176 forintot kértek kilójáért.

A búza ekkora mértékű áremelkedését nem lehetett előre látni, de ha lehetett is volna tudni, hogy elszállnak az árak, az sem segített volna a malmokon – a gazdák ugyanis nyáron mindig csak korlátos mennyiséget értékesítenek, hiszen ők is abban bíznak, hogy felfelé fognak kúszni az árak. Miután pedig egyre több termelő tudja megoldani a tárolást, élnek is a lehetőséggel és kivárnak.

Miközben persze a malmok sem tudnak korlátlan felvásárlásba kezdeni, hiába van jó áron a búza, hiszen egyrészt tárolókapacitásaik végesek, másrészt a silókban álló termény mindig rejt magában némi kockázatot. Mindenki arra törekszik tehát, hogy a lehető leggyorsabban feldolgozza amije van, majd értékesítse.

Arról nem is beszélve, ha mindenki már nyáron komoly készleteket halmozott volna fel, az „indokolatlan” beszerzés már akkor felhajtotta volna az árakat. Az áremelkedést tehát nem lehetett megúszni. Bár a nyáron még úgy tűnt, szinte mindenki takarmánybúzában gondolkodott, most mégis kerültek elő malmi tételek a régióból is, ami arra utal, hogy a termelők a takarmánybúzán adtak túl először, a jobb minőségű gabonát pedig betárolták – mondja az ügyvezető. Így azért attól nem kell tartani, hogy nem lesz miből kenyeret sütni, de a növekvő árak egy részét biztosan a fogyasztók fizetik majd meg.

Több pékséget is megkérdeztünk, csaknem mindegyikben úgy nyilatkoztak, számítanak a liszt árának emelésére, mivel ezt a beszállítók korábban már jelezték nekik. Sőt vannak, akik már el is kezdték beépíteni áraikba a megnövekedett költségeket, hogy ne egyszerre kelljen sokat emelniük. Egyébként nemcsak a liszt, hanem egyéb, pékségben használt alapanyagok – mint amilyen például a mák – ára is emelkedik.

Az egyik vasvári pékségben például nem terveznek áremelést a közeljövőben, pedig a kenyér előállítási költségeinek háromnegyedét a liszt teszi ki – árulja el érdeklődésünkre Szabóné Gergely Eszter boltvezető.

Amint a boltvezető hangsúlyozza, az üzletpolitikájuk arról szól, hogy az alapvető élelmiszerek árát folyamatosan alacsonyan tartják, és ha mégis elkerülhetetlen az áremelés, az inkább a prémium vagy a nem alapvető élelmiszereket érinti.

Megtudjuk azt is, hogy míg a járvány első hullámát nagyon megérezték, most abszolút nem tapasztalnak hasonló tendenciát, a vásárlók ezúttal nem maradnak el.