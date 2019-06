Egészségbiztosítási kártya Európában – hasznos és könnyen elérhető

Nem csak francia-, görög- vagy spanyol­országi nyaralásnál, auszt­riai kirándulásnál is jól jöhet az európai egészségbiztosítási kártya: ha az utazónak orvosi segítségre van szüksége, a plasztiklap révén állami egészségügyi ellátásra jogosult az unióban.

Az európai egészségbiztosítási kártya jó szolgálatot tesz külföldön: nemcsak az utasbiztosítást érdemes megkötni, hanem mindenképpen célszerű igényelni ezt a kártyát is a járási hivataloknál.

A Vas Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a plasztiklap fontos kelléke a biztonságos nyaralásnak, mivel akik kiváltják, az Európai Unió összes tagállamában, továbbá Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban is igénybe vehetik az állami egészségügyi ellátást – azzal a feltétellel, hogy orvosi szempontból is indokolt legyen az ellátás. Kiemelték: az Európai Bizottság határozatai alapján a többi között a dialíziskezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos ellátások is ide ­tartoznak.

A tájékoztatóban kiemelték mindemellett azt is, hogy eltérő az egyes országok egész­ségügyi rendszere, ezért előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem ingyenesek, és megeshet az is, hogy a hatóságok nem ismerik el a kártyát. Utóbbi esetben kérelmezni lehet, hogy a hazai egészségbiztosító vegye fel a kapcsolatot az érintett külföldi orvossal vagy kórházzal.

A kártya formanyomtatvány kitöltésével térítésmentesen igényelhető, ha elveszik, megrongálódik vagy ellopják, akkor azonban igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az igénylőnek. A kártya kiadásához nemcsak a dokumentumra, hanem igazolásokra is szükség van: személyazonosságot igazoló okmányra, ami lehet útlevél vagy személyigazolvány, tajszámot igazoló kártya, nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító ok­mányok.

Ha valaki jogosultság híján vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást, akkor a keletkezett költséget az igénylőnek kell viselnie. Aki kiváltja az európai egészségbiztosítási kártyát, számolnia kell annak érvényességi idejével is, amely az egészségügyi jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállításától számított harminchat hónapig tart.

A dokumentumot személyesen, írásban és ügyfélkapun keresztül is lehet igényelni felnőttek és gyermekek részére egyaránt.