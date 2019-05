Egészségnapot tartottak Sárváron – Rubint Réka és Dévényi Tibor is itt volt

Megmutatta sugarait a nap a hétvégén, a kellemes idő sok embert vonzott a fürdőkbe. Sárváron sem volt ez másként, ám ott nemcsak fürdés és napozás, hanem aktív, testet-lelket frissítő élmények is várták a látogatókat.

A hétvégén napos arcát mutatta az időjárás a lubickolni vágyóknak: kellő meleg időben lehetett csobbanni a kültéri medencékben is. Vendégből akadt bőven a sárvári fürdőben, ahol tegnap az egészséges életmód is refl ektorfényben állt: tematikus napot szervezett az ELTE-Savaria Egyetemi Központ Pedagógiai és Pszichológiai Karának Sporttudományi Intézete.

Dr. Polgár Tibor egyetemi docens, szakmai vezető elmondta: egy egészségfejlesztési programok kidolgozásával foglalkozó pályázatukhoz kapcsolódott a rendezvény, a fürdő vendégei bekapcsolódhattak a délelőtt 10 órakor kezdett foglalkozásokba. Először az aquapaddle-t próbálhatták ki az úszómedencénél.

Bíróné dr. Ilics Katalin és Nagyváradi Katalin szervezőként vette ki részét az eseményből.

– Ez egy új eszköz, ami Magyarországon még kevésbé ismert, inkább csak a nyílt vízi változatát próbálhatták ki eddig a sportrajongók. Azt gondoltuk, hogy ennek a medencetérben elhelyezett, felfújható szörfdeszkán végezhető változata, erősítő-stabilizáló-mobilizáló gyakorlatok érdekesek lehetnek a vendégeknek. Tehát egyrészt a szabadidő eltöltésének egy hasznos változata, másrészt támogatja a mozgást és az egészséges életmódot – mondta el Bíróné dr. Ilics Katalin, aki hozzátette, az edzés során a vízen megállva az egyensúlyhelyzet megteremtése az első, amit meg kell érezni, aztán az erősítőgyakorlatok következnek – jóllehet, önmagában már az egyensúly megtartása is a testtartásért felelős izmokat tartja és foglalkoztatja, dolgoztatja az aquapaddle és erre még ráerősítünk egy gyakorlattal. A második körös felfújható szörfdeszkás edzésre javarészt fi atal lányok vállalkoztak: az első pillanatokban ki biztosabban, ki stabilabban állt a víz felszínén sorba állított eszközökön, pár perccel később azonban már alig billegve végezték a gyakorlatokat a résztvevők: vízbe senki sem pottyant.

Tóth Enikő tanársegéd is kipróbálta a sportot. – Öt perc alatt hozzászoktam az eszközhöz, és úgy éreztem, folyamatosan tónusban tudja tartani az izmokat. Koncentrálni kellett végig, hogy meg tudjuk csinálni a gyakorlatokat. A legnagyobb ellenség a hullámzás – emelte ki Enikő.

Főzőshow is volt: Sass Dani készített könnyű nyári ételt a látványkonyhában.

– Francia petrezselyemsalátát, a tabulét választottam, amelynek az alapja a bulgur. Célom volt, hogy megismertessem a fürdőzőket ezzel a hozzávalóval, amely nagyon egyszerűen elkészíthető, ám mégis picit különleges alapanyag. A melegben fontos, hogy sok friss zöldséget fogyasszunk, ezért a főtt bulgurhoz uborkát, lime-ot és az aktuális időszak termését, a bodzavirágot is felhasználtam. Bízom benne, hogy kedvet kapnak majd az emberek, hogy kísérletezzenek, hiszen nem megszokott, hogy egy salátába kerül zöldcitrom, bodzavirág, kicsit lepirított körte, ehhez egy nagy adag friss petrezselyemzöldet is adtam: így ez a saláta illatos és nyárias is egyben – tette hozzá a televízióból is ismert hobbiséf. Egyre bővülő társaság vette körül az asztalt, várva, hogy megízlelhesse a salátát. Sági Tamásné és Palikné Schwartz Katalin érdeklődik a gasztronómiai újítások iránt, kíváncsian várták a végeredményét. – Szerettük volna megkóstolni ezt a különleges fogást, hiszen mi ilyet korábban nem főztünk és nem is kóstoltunk hasonlót – emelte ki Katalin.

A sport, a fürdés és a látványkonyha mellett Dévényi Tibor szórakoztatta a nagyérdeműt és várta a fürdőzők zenei kívánságait.

Közben vízigimnasztika- és fitneszórára várták a mozgás szerelmeseit: – Két új eszközzel zajlott a tréning: kétkezes súlyzóval és aquakesztyűvel nehezítettük az edzést. Mivel a vízben könnyebbnek érezzük a mozgást és magunkat, az eszközökkel a közegellenállással és a felhajtóerővel szemben végezhetjük a gyakorlatokat.

Rubint Réka pedig egyórás edzésprogrammal, majd tanácsadással várta a vendégeket – mondta el Bíróné dr. Ilics Katalin.

Kiemelte, hogy a mozgás mellett dietetikai tanácsadással is készültek: dr. habil. Fritz Péter egyetemi docenst, egészségfejlesztő szakembert kérdezhették a többi között arról, hogyan lehet személyre szabott egy-egy diéta, hogyan igazodhatnak ki az interneten fellelhető étkezési tanácsok között. A nap folytatásaként trx-, funkcionális edzésen, szaunaszeánszon lehetett részt venni, a szervezők pedig szakmai programmal, konferenciával zárták a tartalmas napot.