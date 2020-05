Egy a lényeg: mit tudunk közösen tenni – Dr. Hende Csabával beszélgettünk

Kormánytámogatásokról, Szombathely tíz éve tartó töretlen fejlődéséről és a baloldali városvezetéssel való együttműködésről is kérdeztük dr. Hende Csabát, a megyeszékhely országgyűlési képviselőjét.

Az elmúlt hetekben két, egymilliárd forintot meghaladó szombathelyi beruházásról is beszámolhatott közösségi oldalán az Országgyűlés alelnöke. Az egyik a város hulladékkezeléséhez, míg a másik a megyeszékhely kerékpárosbarát fejlesztéséhez kapcsolódik.

– Szombathely a 2010 óta eltelt időszakban páratlan fejlődést élt át. Olyan jelentőségű és mennyiségű beruházás zajlott, mint előtte soha. Mindez pedig úgy történt, hogy a kormány átvállalta a baloldali városvezetés által hátrahagyott 17 milliárd forintos adósságot – hangsúlyozta dr. Hende Csaba.

Víztorony, piac, óvodák

Elkészült az M86-os út és számos sportberuházás (Haladás Sportkomplexum, Sportliget, uszodafejlesztés), egymás után újulhattak meg a bölcsődék, az óvodák, az iskolák – hangsúlyozta dr. Hende Csaba. Az országgyűlési képviselő hozzátette: – Jól látszik, a jobboldali, polgári városvezetés által elkezdett építőmunka még nem ért véget. Így átadás előtt áll a megszépült Víztorony, többen visszaköltözhettek a felújított szociális bérlakásokba, és a Parkerdő lakóparkban a rekreációs tér is befejezés előtt áll.

Zajlik az egészségügyi alapellátó építése, a Szombathelyi Képtár és a vásárcsarnok rekonstrukciója is. Utóbbihoz ugyan 300 millió forint önkormányzati forrásra is szükség volt, de azt szerencsére abból a 2 milliárd forintból fedezni lehetett, amit a Schaeffler cégcsoporttól telekeladás során kapott az önkormányzat. – A Shaeffler szombathelyi gyáregységét ötmilliárd forint kormányzati támogatásból bővíti, ebből kétmilliárd forintot az önkormányzatnak fizetett a telek megvásárlásáért – mutatott rá dr. Hende Csaba.

Új rekreációs terek

Kétmilliárd forint kormányzati támogatásból épülhetett meg a dozmati víztározó, amellyel megoldottá vált Szombathely árvízvédelme. A Parlament alelnöke kiemelte: a Perint-patak medrében új, beépíthető terület jött létre, hiszen minden jogi és árvízvédelmi akadály megszűnt egy új rekreációs övezet létrehozására. – Az egyik ilyen elképzelést már 2018-ban bemutattuk: az egyetem előtti hídtól egy új közparkot lehetne kialakítani Gáspár Péter építészmérnök tervei alapján – mondta el.

Töltsék meg tartalommal a sportkomplexumot!

A tavalyi év után idén is érkezik állami támogatás a Haladás Sportkomplexum működtetésére. – 2019-ben határozott a kormány arról, hogy ebben a két évben 300-300 millió forinttal támogatja egy olyan ingatlan működtetését, amely egyébként önkormányzati tulajdonban áll. A stadion építését anno Ipkovich György kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől. Az épület hasznosítása, takarékos működtetése, rendezvényekkel való megtöltése már az önkormányzat felelőssége – emelte ki dr. Hende Csaba, aki hozzáfűzte, értesülései szerint utóbbi érdekében egy sales event menedzsert is alkalmazott az új vezetés. – Minden lehetősége megvan tehát a városnak arra, hogy bérbeadással, hasznosítással üzemeltesse a komplexumot – fogalmazott.

Szombathelyért mindent

Az országgyűlési képviselő végül kifejtette: – A választók együttműködésre ítéltek minket, rajtam ez nem fog múlni. Egy a lényeg, hogy mit tudunk közösen, egyesült erővel alkotni a szombathelyiekért. Jelmondatom Éhen Gyuláéval megegyező: „Szombathelyért mindent, Szombathelyt semmiért.”