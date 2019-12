„Egy család egy családért” – Vasiak ajándékait adták át Kárpátaljai gyerekeknek

Immár másodszor adta át ajándékait a ferences testvérek társszervezésében a kárpátaljai gyermekeknek, családoknak a Fidesz szombathelyi szervezete. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke az akció keretében Nagyszőlősön járt, és az aktivisták segítségével az szétosztották az ajándékokat.

A ferences testvérek összegyűjtötték a Kárpátalján élő, nehéz sorsú magyar családok leveleit, amelyekben azok beszámoltak mindennapi gondjaikról. A leveleket olyan Szombathelyen és környékén élő családokhoz, közösségekhez juttatták el, akik vállalták, hogy célirányosan támogatnak egy-egy családot még karácsony előtt. Az „Egy család egy családért” akció keretében a szombathelyiek összefogtak, hogy segítséget nyújtsanak a kárpátaljai gyermekek, családok számára.

Nem titok, hogy hagyományteremtő jelleggel indult a program – mondta el lapunknak Hende Csaba. Először 2018 decemberében indítottuk el a jótékonysági programot, akkor még kísérleti jelleggel, és már akkor is eredményesnek bizonyult. Mára kiszélesedett, s örülök, hogy ennek során számos magyar ajkú, gyakran nélkülözni kényszerülő családnak sikerülhet szebbé tenni a karácsonyát – húzta alá a képviselő.

A kárpátaljai magyar közösség a zavaros politikai, és társadalmi viszonyok miatt nehéz körülmények között éli meg mindennapjait – mutatott rá Hende. Ezért a területen működő ferences misszió segítségével az idén is megpróbáltunk enyhíteni az ott élő magyar családok mindennapi terhein- mondta el az alelnök.

A rászorulók között sok özvegy, vagy gyermekeit egyedül nevelő csonka család volt, több olyan már egyedülálló nyugdíjas, aki unokáit neveli. Voltak akik papucsot, takarót, párnahuzatot, lepedőt kértek, de sokaknak a száraz élelmiszer beszerzése is gondot okozott. Most talán, ha csak időlegesen is, enyhíthetünk a problémákon – húzta alá a képviselő.

Az „Egy család egy családért” program keretében a szerdán, advent utolsó hetében a ferencesek segítségével Nagyszőlősön átadták az ajándékcsomagokat.

Reméljük, hogy ezzel nemcsak hagyományt teremtünk, hanem mások is követik majd a példánkat – mondta el az Országgyűlés alelnöke.