Egy egervölgyi olvasónk panaszkodott a hegyháti szelektív gyűjtésre – Utánajártunk

Egy olvasónk azt panaszolta, hogy Vasváron és a környező településeken nincsenek az üveg szelektív gyűjtésére alkalmas konténerek. Kercza Péter több gyűjtőhelyet is felkeresett, de nem talált. Utánajártunk.

Az egervölgyi idős úr, Kercza Péter 83 éves, de ragaszkodna ahhoz, hogy szelektív gyűjtőbe tegye az üres üvegeit. Úgy emlékszik, egyszer már elindult egy kezdeményezés, lebetonozták a szelektív gyűjtők helyét, de végül is nem lettek edények, a bácsi meg várta-várta, hogy majd hozzák őket. Nem érti, hogy miért szüntették meg, és erről miért nem tájékoztatták a lakosságot. Idáig tartott a türelme. Egyvödörnyi üveggel az autójában körbekocsikázott a környéken, járt Kámban, Bejcgyertyánoson, Sárváron is, de nem talált megfelelő helyet az üvegeknek. A sörösüvegeket visszaváltják, de a boros és pezsgősüvegeket nem, ezért most otthon vannak, nincs hova tenni. Azt mondja, legalább egy hely lehetne a Hegyháton, ahol szelektív konténerben el lehet ezeket helyezni.

A polgármestert is megkérdeztük

Megkérdeztük az egervölgyi polgármestert, Auer Gyulánét a szelektív gyűjtés helytörténetéről. Amint tőle megtudtuk, a korábbábban kiépítettek egy hulladékgyűjtő szigetet, de nem működött, nem is helyezték üzembe. Az emberek szemétlerakónak használták a helyet. A jelenlegi szállító a Sopron és Térsége Nonprofit Kft. szelektíven viszi el a papírt, a műanyagot, az üveget a háztartási hulladékba lehet beledobálni.

-A hulladékgyűjtő sziget a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási program keretében került kiépítésre a községünkben is, talán 2012-ben vagy 2013-ban. A hulladékgyűjtő edényeket kiszállították azzal, hogy majd értesíteni fogják az önkormányzatot, mikor lehet kihelyezni – fogalmazott a polgármesterasszony. – Több alkalommal is jeleztem (utoljára 2018 szeptember 6-án a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé, hogy nem ürítik a hulladékgyűjtő edényeket, mert a szállító cégtől azt a választ kaptam, hogy nincs a feladatra megbízatása. A megkeresésemre nem jött felelet.

Lesz üvegeket gyűjtő edény?

Megkérdeztük az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft-t, amely a nyugat-dunántúli régióban 260 településen szállítja el a szemetet, volt-e, van-e, lesz-e olyan szelektív hulladékgyűjtés a Vasi Hegyháton, amelynek része az üvegeket gyűjtő edény is? Lesz-e legalább egy környékbeli településen ilyen, ahova a lakók elhelyezhetik az üvegeket?

A cég körmendi ügyfélszolgálata válaszolt, mert ők látják el a Vasi Hegyhát területén a hulladékszállítási feladatokat, amint a levelükből kiderül: 2019 július 1-től alvállalkozó bevonása nélkül. Azt írják, hogy a hulladékszigeteket az előző közszolgáltató által kihelyezett helyeken és mennyiségben ürítik változatlan módon. Részükről nem került sor szelektív edény megszüntetésére, így a gyűjtési lehetőség továbbra is biztosított.

Az ügyfélszolgálattól azt is megtudtuk: üveg hulladék a következő gyűjtő helyeken helyezhető el Egervölgy település közelében: Vasváron a Spar parkolóban, a Csokonai és a József Attila utcai kereszteződésben, a Péterfai és a Táncsics utcai kereszteződésben, a Kismákfa utca 16. szám alatt, Nagymákfán az Akácfa utcában, Rumban a gazdabolt parkolójában, Kámban a vegyes bolt parkolójában, Szemenyében szintén a vegyesbolt parkolójában.