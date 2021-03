Egy egész focicsapat állt be katonának Vasváron – Egy térfélen játszanak tovább

Egy egész focicsapat – tizenkét fő – beállt katonának Vasváron egy régi sporttársuk biztatására, és velük együtt maga az edző is, akinek az a célja, hogy segítse a fiatalok felnőtté érését, férfivá válását. A szerződéskötési alkalmat tegnap rendezték.

Sok hasonlóság van az önkéntes katonai szolgálat és a sport között: így például a küzdeni tudás, a kitartás, az önfegyelem. Újszerű, hogy egy közösség lép be egy másik közösségbe – mondta Tóth Balázs polgármester. – Én is voltam katona, úgy vélem, a mai fiataloknak is jót tenne egy három-hat hónapos alapkiképzés, hogy megtanulják az alkalmazkodást – tette hozzá.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosnak jelentkezett fiatalok átlag 19-22 évesek, a Vasvári Városi Sport Egyesület Labdarúgó Szakosztályának tagjai. Évek óta együtt játszanak a csapatban, profi viselkedésű amatőr focisták, akik szeretnék fejleszteni a képességeiket. Az egyik irányelv a fegyelmezettség, de a viselkedés és kommunikáció finomítása mellett érdeklik őket a katonai testnevelés specifikumai is, hasznosnak találják a nonverbális kifejezések, katonai jelek alkalmazását, a különböző alakzatok felvételének megtanulását. Lényeges számukra a fizikai állóképesség növelése, kihívás az, hogy a kiképzés keményebb, mint a fociedzés.

– Ötvenéves vagyok, voltam sorkatona, mindig is vonzott a „katonásdi”. Annak idején bent akartam maradni a honvédségnél, de az akkori viszonyok miatt máshogy döntöttem. A közösségi élet szempontjából komoly valóságtartalma volt annak, milyen együtt lenni jóban-rosszban – mondta Szijj László, aki 25 éve edző, és maga is szerződést kötött, mert szeretné látni, hogyan fejlődnek tovább neveltjei ebben a kötelékben. – A gyerekek hatéves koruk óta velünk vannak, neveljük őket, át tudják venni azt, ami a kisebb településeken szólásként még él: „az nem is férfi, aki nem volt katona”. Jó, ha megtanulnak viselkedni, elsajátítanak túlélési praktikákat. A felnőtté érést is segíti, ha kialakul bennük a fegyverhasználathoz szükséges felelősségtudat és betartják a kőkemény szabályokat.

A focicsapat a vasvári századhoz fog tartozni, amely az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj része. Sásdi Imre alezredestől, a zászlóalj parancsnokától megtudtuk: a csapat beszervezése Nagy Csaba törzszászlósnak köszönhető, akit március elsején neveztek ki vezénylő zászlósnak. Régóta futballozik Vasváron, és katonaként – mint a hivatását jól ismerő ember – a toborzókkal együttműködve tájékoztató előadást tartott. Sokat nem kellett győzködni a fiatalokat, mivel megvolt az érdeklődésük a katonaság iránt.

– Az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer létezése óta ez az első alkalom, hogy nagyobb csoportos szerződéskötésre kerül sor, és egy focicsapat úgy döntött, hogy a sport mellett kipróbálja magát a katonai kiképzéseken is – mondta Babos Sándor őrnagy, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 17. Hadkiegészítési és Toborzó Iroda vezetője. – A toborzók és a zászlóalj közös sikere, hogy Vas megyében folyamatosan nő az önkéntes területvédelmi tartalékosok száma, a célunk az, hogy idén a kétszázadik szerződést is megkössük. A focisták belépésének adminisztrációját Szájer Anasztázia őrvezető koordinálta.

Megkérdeztük az egyik ifjú focistát is a motivációiról. Réfy Erik elmondta: a csapatszellem döntött a kérdésben.

– Az edzőtől sokszor megkaptuk, hogy attól érezheti magát valaki férfinak, ha volt katona. Most megmutatjuk neki – fogalmazott a fiatalember. – Van időnk és kapacitásunk, szerettünk volna egy új dolgot kipróbálni. Mindannyiunkat érdekli a lövészet, a terepgyakorlat, Nagy Csaba törzszászlóssal menetgyakorlatot is fogunk végrehajtani.