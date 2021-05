Egy géniusszal ismét szegényebb lett az ELTE SEK, és egy fénylő csillaggal ismét több az égbolt

A napokban elhunyt Gál Lászlóra emlékezünk, aki felbecsülhetetlen szellemi örökséget hagyott hátra az utódoknak.

Gyászba borult egy hete az ELTE szombathelyi campusa. Nehéz beletörődni és elfogadni a felfoghatatlant, miszerint Gál tanár nincs többé. Az a Gál tanár úr, akibe az ember lépten-nyomon belebotlott az intézmény folyosóit járva, pláne ha a tesisek felségterületére vezetett az útja. Az a Gál tanár úr, akinek mindenkihez volt egy kedves szava még akkor is, ha nem sporttagozatosként került a „kezei alá” egy-egy félév erejéig egy kötelezően teljesítendő tesis tantárgy keretében. Mindent és mindenkit megjegyzett. Az általunk megkérdezett kollégái, tisztelői géniuszként tekintettek rá, akinek tényleg a kisujjában volt a szakma. Imádta a munkáját, ami a hivatása és a hobbija volt egyszerre.

– Második otthona volt az intézmény és az általa hőn szeretett Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület, hiszen életének jelentős részét itt töltötte. Még 80 évesen is rendszeresen bejárt az egyesülethez, amelynek örökös tiszteletbeli elnöke volt. Hihetetlen vitalitással és vehemenciával vetette bele magát a munkába, többek között a TAO-s pénzügyek feldolgozásában is óriási szerepe volt. Akkora veszteség érte a SZOESÉ-t és az egyetemet, amit hirtelen nem is lehet pótolni – fogalmazott lapunknak Polgár Tibor, a SZOESE elnöke.

Kiemelte, hogy Gál tanár úr személyisége nemcsak helyi, hanem országos szinten is komoly szereppel bírt, hiszen minden olyan nagy szervezet munkájában részt vett tagként, amelyeknek stratégiai jelentősége volt. Alelnöke volt például hosszú ideig a Magyar Egyetemi Sportszövetségnek és alapítója volt több szervezetnek is. Ő egy olyan nagybetűs szakember volt, aki a sporttudományok minden szegmensében kiismerte magát, integrálta az ismereteket, így rendkívül széles látókörrel rendelkezett, bármihez hozzá tudott szólni és mindenkinek próbált segíteni, tanácsot adni, aki hozzá folyamodott.

– 40 éve ismerem, hiszen az ő vezetése alatt kerültem ide és gyakorlatilag négy évtizeden keresztül dolgoztam az ő környezetében. Miután lemondott a Sporttudományi Intézet vezetéséről olyan örökséget hagyott maga után, amelyet még nyugdíjazását követően is erősen megtámogatott szakmailag és egy olyan struktúrát adott át, amellyel nagyon könnyű volt dolgozni, mivel minden apró részlet a helyén volt. Ez a komplex rendszer országosan is kivívta a szakma elismerését, amit bizonyít, hogy nyugdíjba vonulásakor a Sportszakmai Kollégium titkárává nevezték ki. Erről a kollégiumról annyit kell tudni, hogy a felsőoktatási intézmények sportképzéseinek volt a központi kollégiuma, amit titkári szinten csak Gál tanár úr tudott méltóképpen irányítani. Tudása, szakmai alázata, elhivatottsága megkérdőjelezhetetlen volt – magyarázta Polgár Tibor.

Gál tanár úr oszlopos tagként aktívan részt vett annak a jubileumi bizottságnak a munkájában, amelyet a szombathelyi felsőoktatás fennállásának 60. évfordulója alkalmából hívtak életre az ELTE SEK keretein belül. A bizottság legfőbb küldetése az volt, hogy méltóképpen megünnepeljék a kerek jubileumot bevonva ebbe egykori oktatókat, hallgatókat, akik már nem tartoztak az intézmény kötelékébe.

– Minden szerdán percre pontosan jött legendás bőrkötésű füzeteivel, amelyek egyébként a mai napig stócban állnak az irodájában és talán otthon is – idézte fel Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztos. – Gál tanár úr ezekbe minden részletet feljegyzett és mindent tudott is azokról a kollégákról, akiket a jubileum alkalmából meg szerettünk volna szólítani. Az egyetemi élet elképzelhetetlen volt nélküle, boldog volt, hogy kikérjük a tanácsát. Sosem atyáskodott vagy bábáskodott az intézmény felett, véleményét mindig kellő körültekintéssel adta a vezetőség tudtára arra törekedve, hogy a lehető legjobb irányba terelje az intézmény sorsát. Arra kértük, hogy a 60 éves jubileumi ünnepségen foglalja össze az elmúlt 6 évtizedet, ezt ő a tőle megszokott hallatlan precizitással meg is tette – mesélte az intézmény rektori biztosa.

Hozzátette: Gál tanár úr idén januárban töltötte be 80. életévét. Amikor a jeles napon Lenkai Nóra felhívta az ünnepeltet, hogy felköszöntse, ő nem az elmúlt 8 évtizedét kezdte el felemlegetni, hanem csak a jövőről, a megvalósításra váró terveiről beszélt.

– Pázmány Péter mondta anno, hogy nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. Azt gondolom, hogy Gál tanár úrnak nemcsak tiszta szíve volt, nemcsak sok-sok szeretetet adott tanítványainak, kollégáinak, hanem olyan tetteket vitt véghez, amelyek a szombathelyi felsőoktatás ügyét előre lendítették. Ezért mi sosem tudunk elég hálásak lenni tanár úrnak.