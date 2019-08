Egy hét, száz gyerek a celli társulattal Erdélyben

A celli Soltis Lajos Színház társulata tényleg hazajár Kőrispatakra – és sok más erdélyi településre. A szokásos nyári színjátszó táborban ezúttal száz gyerek érezte jól magát.

A kőrispataki festői tájban minden nyáron megrendezik azt a színjátszó tábort, amely a celldömölki Soltis Lajos Színház és az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Színkör (és a működése alapjául szolgáló kulturális egyesület) szervezésében kínál értelmes vakációs elfoglaltságot a környékbeli gyerekeknek, fiataloknak.

A tábor szakmai alapját a Soltis Lajos Színház színészei és drámapedagógusai adják, így történt ez az idén nyáron is. A színházi kisbusszal mások mellett útra kelt Nagy Gábor igazgató – aki évtizedek óta szívügyének tekinti az erdélyi magyarlakta településekre rendszeresen eljutni, különös tekintettel a szórványra –, valamint a színészek és drámapedagógusok közül Piller Ádám, Hajba Bea, Horváth Nóra, de visszatért Kőrispatakra Sipos László (Sipi), aki most a Színház- és Filmművészeti Egyetem színészhallgatója. A táborban az idén is csoportokban zajlott a munka, de a hely és a jó társaság vonzásában minden pillanat lehetőséget kínált a kreativitásra.

Közben átsétálunk az őszi szezonba. A nyár lecsengetéseként ma és augusztus 20-án Zánkán vendégeskedik a Soltis Lajos Színház szabadtéri Almagránát-előadása, szeptember 7-én pedig a Kőszegi Várszínház után Cellben is megtartják A Cinóber hadművelet premierjét.