Egy kerek életműre tette föl a koronát a kitüntetés: dr. Stánitz Évát kérdeztük

Csaknem négy évtizedes életpálya szép lezárása az a kitüntetés, amit dr. Stánitz Éva, a kormányhivatal népegészségügyi főosztályának volt vezetője vehetett át.

Egy kerek életműre tette fel a koronát az a kitüntetés, amit Harangozó Bertalan kormánymegbízott felterjesztésére dr. Stánitz Éva korábbi megyei tiszti főorvosnak, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya volt vezetőjének Áder János köztársasági elnök adományozott. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést dr. Stánitz Éva az állami ünnep alkalmából vette át dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől.

– Ez közel négy évtizedes munkának a gyümölcse – mondja. Nagyon meghatotta a magas állami kitüntetés. A méltatásban kiemelték, hogy a Vas megyében élők egészségügyi állapotának javításáért, illetve prevenciós munkájáért veheti át az elismerést. Ő maga is erre a legbüszkébb.

Dr. Stánitz Éva a pécsi egyetemi évei után a nyolcvanas években a férjével – aki jelenleg a Markusovszky kórház osztályvezető főorvosa – friss házasként tért vissza Szombathelyre. Tíz évig belgyógyászként, majd tíz évig háziorvosként dolgozott Nemesbődön és Váton. Ez akkor egy teljesen szokásos karrierútnak számított.

Egy idő után azonban váltani szeretett volna, ekkor az akkor megyei tiszti főorvos – Kozáry Judit – hívására érkezett az új szakmájába. Mindig is úgy gondolta, hogy a hagyományos orvoslás struktúrája (panasz – tünet – betegség megállapítása – kezelés) nem mindenre ad magyarázatot. A munkával töltött első éveiben pedig még nem volt olyan magától értetődő a prevenció, a megelőzés fontossága – fogalmaz. Ennek a tevékenységnek csak a körvonalai látszódtak, az egyetemen sem komplex rendszerben oktatták ezeket a lehetőségeket.

A kétezres években aztán kezdett elterjedni ez a szemlélet. Az új munkahelyén sok tanulnivalója is akadt, egy teljesen más területen találta magát. A népegészségügyi munka rendkívül szerteágazó – hangsúlyozza. 2001-ben kezdett a tisztiorvosi szolgálatnál, csaknem két évtizedes klinikai szakmai múlttal a háta mögött. Összességében 18 évet töltött tiszti főorvosként a többször is átszervezett népegészségügyi rendszerben. Úgy fogalmaz: ennek a szakmának leegyszerűsítve két fő része van. Az egyik az a hatósági munka, ami szigorú előírások, jogszabályok alapján, az egészségmegőrzés érdekeit szolgálva működik. A másik „láb” pedig az egészségfejlesztés.

Ez nem ölt jogszabályi kereteket, sokaknak ezért ez a kedvenc területe. Ráadásul ez áll közelebb az orvosláshoz is. Ma már a doktori munka nevében is szerepel a prevenció: gyógyító, megelőző ellátást nyújtanak az orvosok.

Dr. Stánitz Éva úgy érzi, karrierútjában maximálisan kiteljesedhetett, nagyon szerette, amit csinált és ő is megbecsülve érezte magát. Büszke az általa elért eredményekre.

Többféleképpen dolgoztak, a média segítségével, tájékoztató előadásokkal próbáltak eljutni az emberekhez. Általános tényeket és aktualitásokat is közvetítettek. Például járványok esetén is mindig tőlük eredt az információ.

Munkatársai nagyon jó csapatot alkottak, folyamatosan képezték magukat és egymást is tájékoztatták a legújabb képzések tartalmáról. Erre a „prezentációs péntekek” nyújtottak terepet, ahol mindenki a saját szakterületének legújabb kutatásait, eredményeit mutatta be. Nagyon kellemes emlékeket őriz ezekről az eseményekről is.

Egészségnapokon, munkahelyi egészségfejlesztő programokon is részt vettek. Ezeket is nagy értéknek tartja. Itt ugyanis más szervezetekkel közösen dolgozhattak együtt. A kitüntetésének részletesebb méltatásában is megemlítik: a lakossággal és a különböző szervezetekkel való jó együttműködések kialakításában is komoly szerepet vállalt. Ezt ő is a saját munkája egyik legnagyobb érdemének tartja. Kidolgoztak olyan egészségfejlesztési programokat, amelyek régiós vagy országos kiterjesztésűvé fejlődtek.

A másik nagyon fontos terület – amit a prevenciós tevékenységek jövőjének is lát – az az úgynevezett praxisközösségeken belüli munka, illetve az egészségfejlesztési irodák működése. Ezek központi, pályázati, programok, amelyekben szintén szerepet vállalt a nép­egészségügyi főosztály az ő irányítása alatt.

Ez a két téma különösen a szívügye volt, de munkáját minden tekintetben végig nagy lelkesedéssel végezte. Azt mondja, egy-egy sikeres projekt, egy nehezebb ügy megoldása mind örömmel töltötte el. Ezek a mindennapi apró sikerek adták a motivációt a dolgos hétköznapokhoz.

Folyamatosan képzéseken vett részt saját maga is, de oktatóként saját bevallása szerint minden típusú, elérhető oktatáson megfordult az elmúlt 18 év alatt, a munkaügyi központ átképzési programjaiban rendszeresen jelen volt. A kórházi ápolónőknél, a gyógymasszőrök és az egészségügyi főiskola szakirányú programjaiban is oktatott. Az oktatási tevékenység csúcsa volt, hogy a szombathelyi ELTE sporttudományi intézetében medicinális alapozó tárgyakat tanított. 2015-ben tudományos fokozatot szerzett egészségtudományokból, majd egyetemi docensként oktatta tovább a hallgatóságot.

Kulcsfontosságú volt számára a tudás átadása, de a Vöröskereszt megyei elnökeként is tevékenykedett az elmúlt nyolc évben. A Magyar Kormánytisztviselői Kar Vas megyei elnökének is választották, ezt a tisztséget két cikluson át töltötte be. Megválasztották döntő többséggel a közigazgatási szakemberek, annak ellenére, hogy egy másik szakmából érkezett közéjük. Ezenkívül a bűnmegelőzési, közbiztonsági és közrendvédelmi bizottságnak is tagja, már 17 éve.

Hivatalos elfoglaltságot jelenleg már csak a Vöröskereszt és a bizottsági tagság jelent, de már nem sokáig. Dr. Stánitz Éva napjait a munkaévek után most aktív pihenéssel tölti. Unokái távol élnek tőle, az ő nevelésükben csak időszakosan tud részt venni. Ennek ellenére nem unatkozik, a baráti társaságnak utazásokat, összejöveteleket szervez, rendszeresen kirándul. Olyan programokat választ, ami a pihenést szolgálja. De többet szeretne foglalkozni a lelki életével, szokott zarándoklatokon is részt venni.

Volt persze nehézség, csalódás, kudarc is a majdnem negyven év alatt, nem kevés. De azt mondja, bármikor újrakezdené az egészet.