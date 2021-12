Egy kiskertben minden évszakban akad tennivaló – Lassan telelni indulnak – fotók

Nyugalomba vonulnak lassan a kiskertek, most már leginkább csak a tisztogatásnak és a tervezgetésnek van ideje, meg persze a madáretetésnek.

Beköszöntött a tél, ez az időszak a kiskertek szempontjából egyértelműen a pihenés időszaka, tulajdonosaiknak pedig még a tervezgetésé is. Ilyenkor lehet eldönteni, jövő tavasszal mi hova kerüljön, átgondolni, mi az, ami bevált, mi az, ami nem. A fák ledobják utolsó leveleiket, a sünök is lassan behúzódnak az összegereblyézett avar alá, már csak ezért sem tanácsos elégetni a növényi hulladékot, meg hát tilos az amúgy is. Mostanra illett már végezni a vetemény felásásával, a bokrok összekötözésével, a fák tövének betakarásával, de a nemkívánatos ágak eltávolításával, a levelek összegereblyézésével és a bokrok megritkításával még nem késtünk el.

Az ősz utolsó napján, a Szombathelyi Parkerdő Fekete Fenyves dűlőjének egyik nagyobbacska saroktelkén éppen a sövénytisztítás van napirenden, a talicskában már púposan áll a nyesedék, amikor megszólítjuk Turzuly Enikőt és Czifra Józsefet. Mint elmesélik, nyáron gyakrabban jönnek, ilyenkor viszont már ritkán járnak ki, most mégis egyvégtében két napot is kint töltenek. Könnyen megtehetik, az ő házikójuk téliesített. József elmondja, mivel sok idejük nincs, veteménnyel nem foglalkoznak, nyaranta mindössze néhány tő paradicsomot nevelgetnek.

Szerinte aki igazán kertészkedni akar, annak bizony folyamatosan benne kell lennie. Nap mint nap foglalkozni kell a növényekkel, heti egy-két óra munkával csak évelőket lehet tartani.

Ha van olyan, aki igazán benne van a kertészkedésben, az Molnár Lajos, a Parkerdei Kertbarát Egyesület elnöke. Mostanra az ilyenkor esedékes kerti munkák mindegyikével végzett már, mégis minden második nap kinéz a kertjébe. Ellenőrzi, hogy rendben van-e minden, és gondoskodik a madarakról is. A környék cinkéi ugyanis már megszokták, hogy amint hidegre fordul az idő, számíthatnak néhány marék dióra, meg fekete napraforgómagra, és a három madáretetőt bizony kétnaponta tölteni kell. Hiába nincs már munka, tennivaló azért egy kertben mindig akad, csak körül kell nézni egy kicsit.

Néhány perc alatt sikerül is összeszedni vagy kétadagnyi pörköltnek való gombát, az aszályos nyáron nem igen lehetett találkozni velük, most bezzeg tucatjával szegélyezik az apró piszkosfehér kalapok a kerítést. Miközben megvitatjuk, hogy az intenzív permetezés ellenére sem sikerült megvédeni a diót a betegségtől, meg hogy a vadkárral idén feleanynyi gondjuk sem volt a kerteseknek, mint tavaly, szóba kerül a vízóra téliesítésének fontossága és a kisházak fűtésének veszélye is. Sajnos a tavalyi év nem múlt el tűzeset nélkül, jó volna, ha a mostani tél anélkül telne el.

Kiemelt képünkön: Molnár Lajos nagy barátja a madaraknak, ezért minden második nap utántölti az etetőket