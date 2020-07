Egy soproni buliból hozták a koronavírust Vas megyébe

A négy új fertőzöttből egy biztosan egy soproni házibuliban kapta el a fertőzést, majd továbbadta rokonának.

Ahogyan korábban már beszámoltunk róla, Vas megyében néggyel nőtt és ezzel 23 főre emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. Időközben több helyről is megerősítették azt az információt, hogy az új fertőzések egyik oka, egy közel két héttel ezelőtt Sopronban megtartott – feltehetően – születésnapi buli, ahol a mintegy hatvan-hetven meghívott közül egy vendégről kiderült, hogy fertőzött.

Miután az érintett tesztje pozitív lett, kontaktkutatást végeztek, így jutottak el egy sárvári zenészhez, akinél szintén igazolták a koronavírus- fertőzést, és aki időközben egy családtagját is megfertőzte, ők jelenleg hatósági karanténban vannak, azonban kórházi kezelésre nem szorulnak. Úgy tudjuk, az érintett zenész is vendégként érkezett, nem játszani hívták meg. A másik két fertőzöttről nem tudni biztosat, ellentétes információk érkeztek hozzánk.

Szó volt arról, hogy ők is a bulin voltak és szombathelyiek, ám ezt másik forrásunk cáfolta, ahogyan a polgármesteri hivatalban sem tudnak újabb fertőzöttről.

Hallottuk azt, is hogy van egy újabb – a hivatkozott statisztikából még hiányzó – ukrán vendégmunkás is a fertőzöttek között. Az ügyben kerestük a Markusovszky-kórházat és a kormányhivatal nép­egészségügyi főosztályát is, ám mindkét intézmény az Operatív Törzshöz irányított. Kérdéseinket természetesen nekik is elküldtük, ám lapzártánkig nem kaptunk választ, így egyelőre biztosat nem tudni.

Amit azonban biztosan tudni: Szentgotthárdon, Celldömölkön és Vépen nincs fertőzött, ahogyan Kőszegen sincs, igaz itt Básthy Béla polgármester elmondta, a napokban egy külföldön dolgozó kőszegit, koronavírus-gyanúval szállított a mentő a szombathelyi kórházba, de róla időközben kiderült, hogy negatív a tesztje. Szabó József répcelaki polgármester pedig azt mondta, náluk a városban jelenleg ketten vannak kötelező karanténban, egyikük az USA-ból érkezett rokonlátogatásra, a másikuk pedig egy ukrán vendégmunkás, akinek a településen van az ideiglenes lakcíme. Itt azonban fontos hangsúlyozni, hogy ők nem fertőzöttek, csupán kötelező karanténjukat töltik.

Az Operatív Törzs péntek délelőtti jelentésében azt közölte, hogy 18 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4398 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Vas azon három megye egyike, ahol nem volt halálos áldozata a járványnak. Az elhunytak száma országosan 596 fő, 3312-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 490 fő. Az aktív fertőzöttek 34, az elhunytak 60, a gyógyultak 45 százaléka budapesti. 70 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük négyen vannak lélegeztetőgépen. Az általános szabályok változatlanok: továbbra is viselni kell a maszkot az üzletekben, a tömegközlekedésben és továbbra sem tartható 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény.