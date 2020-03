Egy traktorral és egy felújított orvosi rendelővel gazdagodott Csönge

Egy traktorral és egy felújított orvosi rendelővel gazdagodott a település, köszönhetően a Magyar Falu Program két nyertes pályázatának.

Átadták szombaton a felújított orvosi rendelőt és azt a hótolóval és szárzúzóval felszerelt traktort, amit a település a Magyar Falu Programban meghirdetett két pályázaton nyert. Ünnepi beszédében Nyéki Sándor polgármester elsőként Magyarország kormányának köszönte meg azt, hogy elindította a Magyar Falu Programot, amellyel lehetővé tették, hogy az ötezer fő alatti települések fejlesztései elinduljanak, és így az itt élő emberek életminősége javuljon.

Mint elmondta, a tavaly meghirdetett tizenöt alprogramból ötre tudtak pályázni, ebből kettőt nyertek meg, amivel közel 19 millió forintot sikerült a településre hozni. Az orvosi rendelő nyílászáróinak cseréjére 3,86 millió forintot költöttek pályázati pénzből, a falu traktorja csaknem 15 millió forintba került, mintegy 1,5 millió forint saját forrásból pedig elvégezték a rendelő festését, kicserélték a járólapot, sőt még az ugyanebben az épületben lévő nyugdíjasklubot is felújították.

– Nem kell mindent a kormányzattól várni, önerőből is meg kell próbálni fejleszteni – hangsúlyozta a polgármester. Gecse József, a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatalának vezetője emlékeztetett: a megye hét járása közül kettő, a celldömölki és a vasvári hátrányos helyzetük miatt úgynevezett kedvezményezett járások. Minden olyan fejlesztés, mint a mostani is, egy lépéssel közelebb visz ahhoz, hogy ezek a járások kikerülhessenek az említett besorolásból. Szemmel látható, hogy a képviselő-testület tudja, a falut folyamatosan építeni kell, és a településen föllelhető tenni akarást közös sikerré kell integrálni. Csönge települése most a siker útját járja – fogalmazott a hivatalvezető, aki azt kívánta, hogy a most átadott orvosi rendelő szolgálja a településen élők egészségét, a kommunális traktor pedig a komfortérzetét.

– A kormány célul tűzte ki, hogy a kistelepüléseket a gazdaság lehetőségeihez képest felzárkóztassa. Az elmúlt évben 1,2 milliárd forint érkezett a Magyar Falu Program révén Észak-Vas megyébe. Ez önmagában is olyan mértékű fejlesztést tudott elindítani, ami példaértékű és valóban a helyi igények kielégítésére szolgál, egyúttal elismeri mindazoknak az önkormányzatoknak a munkáját, akik bizalommal tekintenek a jövőbe – hangsúlyozta Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője. – Ha Csöngén körbenézünk, látjuk, ez olyan település, amelynek van gazdája.

A cél, hogy a gyerekek Csöngén képzeljék el a jövőt

Az önkormányzat – ahogyan eddig is – a jövőben is azon fog dolgozni, hogy az itt élők ne csak arra lehessenek büszkék, hogy Weöres Sándor innen származott, a végső cél, hogy az itt élő gyerekek a jövőjüket is Csöngén képzeljék el. Hogy mindezt elérhessük, számos lépésre van még szükség, a mai két átadás két kis lépés ezen az úton – fogalmazott az országgyűlési képviselő. – Gondoljunk együtt mindazokra, akik dolgoztak azért, hogy mindez megvalósulhasson, és kérjük Isten áldását – mondta Garas Krisztina evangélikus lelkész, aki megáldotta az átadott fejlesztéseket