Egyesületük 125. születésnapjára készülnek a pankaszi önkéntes tűzoltók – fotók

Pankasz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 1896-ban alakult – épp most készülnek az ünnepélyes 125 éves jubileumi közgyűlésre.

Ezt ne hagyja ki! Jelenleg is aktívak a korábban antiszemita kijelentéseket tevő, baloldali politikusok

A jeles alkalmat a tervek szerint szeptember 4-én ünneplik, mégpedig úgy, hogy meghívják a környékbeli községek – Viszák, Őriszentpéter, Magyarszombatfa – önkéntes tűzoltóit. Az egyesület aktuális adatairól Németh Albin egyesületi elnök tájékoztat. Huszonhat személy alkotja az egyesületet, majdnem valamennyiüknek megvan a negyvenórás tűzoltó-alaptanfolyama, illetve többen rendelkeznek kisgépkezelői, motorfűrész-kezelői, teherkötözői vizsgával.

A parancsnoki tisztet Horváth György tölti be. Az utánpótlás-nevelés Pankaszon sem egyszerű, de az idei év jól alakult: négy új tag is az önkéntes tűzoltók soraiba lépett. Felszerelésük az elvégzendő feladatokhoz egy ötszemélyes pick-up, amelyben az öt tűzol

tón kívül a platón a szükséges eszközöket is szállítani tudják. Van ezen a járművön kívül egy pályázaton nyert kisbuszuk, amit szükség esetén a faluban esedékes szállításokra is rendelkezésre bocsátanak. A járművek és az eszközök tárolására a hetvenes évek végén épült, 2012-ben kibővített szertár szolgál, melynek tetőterében közösségi helyiséget is kialakítottak.

A pankaszi önkéntesek működési körzete Felsőjánosfa, Pankasz, Kisrákos területére terjed ki, de mivel tagjai a Körmend Járási Rábavölgye Mentőcsoportnak, néha távolabbra is szólítja őket a kötelesség. Évente átlagosan 7-8 riasztást kapnak. Az Őrség erdők között haladó útjait figyelembe véve nem meglepő, hogy leggyakrabban útra dőlt fák eltávolításában kell közreműködniük. A tűzesetek ritkábbak, bozóttüzek, aljnövényzettüzek oltásában vettek részt az utóbbi időben, és nem ritkán adódik szivatytyúzási feladat is.

Emlékezetes esemény az egyesület életében a 2018-as nagy őrségi vihar volt, amikor éjjel három-négy háznál szivattyúztak az egyesület tagjai. Másnap Felsőjánosfán egy faipari cégnél segítettek a hivatásosoknak a szivattyúzásban, majd a Vadása-tónál vettek részt a gát megerősítésében. A tartós áramszünet idején a pankasziak áramfejlesztője pedig az őriszentpéteri benzinkúton teljesített szolgálatot. Az áramfejlesztőkhöz, a helyreállításban dolgozó kisgépekhez ugyanis rengeteg üzemanyag kellett, viszont a kút áram nélkül nem tudott volna működni.

Mivel a hivatásos tűzoltóságok Pankasztól harminc kilométernél távolabb vannak, előfordul, hogy egy káreseményhez az önkéntesek előbb érkeznek, azonnal megkezdik a felmérést, a helyszín biztosítását. Az egyesület tagjai rendszeres résztvevői a járási és megyei tűzoltóversenyeknek, ahol a jól összeszokott, rutinos csapat általában derekasan megállja a helyét. A versenyzés jó alkalmat ad a fiatalabb generáció beilleszkedésére is. Az elnöktől megtudjuk, hogy korábban a tűzoltóknak az egyik legfontosabb feladatuk volt a faluban a temetések végrehajtása, a végtisztesség megadása.

Ez a szép, emberközeli szokás még a kilencvenes évek közepén is élt, mára azonban ez a hagyomány már teljesen kiveszett. Februárban pedig, ha a körülmények engedik, a mai napig megtartják a tűzoltóbált. Sajnos, a lakosság körében csökkenő érdeklődés mutatkozik a hagyományos mulatság iránt. Az idősebbek azonban, ha nem is mennek el, a belépődíj kifizetésével rendszerint támogatják a lánglovagok egyesületét.

Kiemelt képen: A pankaszi önkéntesek többsége elvégezte az alaptanfolyamot