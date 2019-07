Egyetemi felvételi – van még néhány esély

Július 24-ével lezárult a szeptemberben induló felsőoktatási képzések első felvételi eljárása. Hamarosan kezdődik a pótfelvételi, ha az sem sikerül, akkor is van még tanulási lehetőség.

A szeptemberben induló képzésekre az első jelentkezési határidő már februárban lejárt, minden felvételiző legfeljebb hat helyet jelölhetett meg. Tegnap pedig kiderült, hová hány ponttal lehetett bekerülni.

Aki nem jutott be a kiszemelt szakra, intézménybe, az pótolhat. Akár már most szeptemberben kezdhet, hiszen a pótfelvételi eljárás a napokban megkezdődik. A fel nem töltött helyeket hirdetik, például már a tegnapi ponthatár-kihirdetés előtt kínált pótfelvételi lehetőséget a Pécsi Tudományegyetem – szombathelyi képzéseire is. A pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a tegnap zárult eljárásban nem vettek fel, és azok is, akik nem is jelentkeztek. A különbség az, hogy már csak egyetlen helyre lehet jelentkezni.

Aki nem próbálkozna újra azonnal a felsőoktatási felvételivel, az is talál képzési lehetőségeket. Például számos, az országos képzési jegyzékben szereplő, érettségire épülő szakképzés, tanfolyam indítását időzítik szeptemberre, hogy még az is tudjon jelentkezni, aki tegnapig a felsőoktatási felvételi eljárás lezárására várt. Szombathelyen is szerveznek számos képzést: a szakmaszerzés nem ingyenes, de ahogy a regisztrált álláskeresőknek címzett lehetőségek, így a fizetős tanfolyamok is a hiányszakmákat tükrözik. Például pénzügyi, kereskedelmi, logisztikai szakképzés is indul Szombathelyen.

A képzési szakportálok gyakori tanácsa, hogy aki most nem nyert felvételt, használja az időt nyelvtanulásra a következő próbálkozásig. Hasonló tanács az önkéntesség: keressenek akár külföldi lehetőséget a frissen érettségizettek, ez egyszerre a nyelvtanulásban is óriási lehetőség a fiataloknak.