Egyre súlyosabb a járványhelyzet Szlovéniában

Súlyosbodik a járványhelyzet Szlovéniában. Az elmúlt egy hétben kétszer is megdőlt a járvány kezdete óta rögzített fertőzöttségi adatok rekordja. Szombaton szigorításokat jelentett be a szlovén kormány.

A hónap elejétől a kormány döntése alapján a korábbinál gyakrabban, 48 óránként kell tesztet végeztetniük az egészségügyi és a szociális ellátásban dolgozóknak, függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva vagy átestek-e a fertőzésen. A tesztek költségeit a munkáltatóknak kell állniuk.

Az általános és középiskolás diákoknak, valamint az egyetemistáknak, akiknek eddig hetente egyszer kellett öntesztelést végezniük, hogy részt vehessenek az órákon, most hetente kétszer kell ezt megtenniük, hétfőn és szerdán. Számukra ingyenes, otthon is elvégezhető antigén-gyorsteszteket biztosít az állam. Azóta kötelezően maszkot kell hordaniuk azoknak is zárt térben, akik be vannak oltva vagy átestek a fertőzésen. A vendéglátóegységekben ellenőrizni kell a vendégeket, hogy rendelkeznek-e oltási vagy gyógyultsági igazolással, ennek hiányában pedig negatív teszttel. Amennyiben nem rendelkeznek ezekkel, vagy megtagadják a dokumentumok felmutatását, nem léphetnek be az éttermekbe és a kávézókba. Ellenkező esetben a vendéglátóegység üzemeltetőjének kell vállalnia azt a felelősséget, hogy az ellen­őrök emiatt akár be is zárhatják a helyet – írja az MTI.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy az elmúlt héten kétszer, szerdán és csütörtökön is rekordot döntött – 3456 és 4511 új koronavírus-fertőzöttel – a napi fertőzöttek járvány kezdete óta rögzített száma.

Janez Poklukar egészségügyi miniszter múlt pénteken úgy nyilatkozott, hogy a szigorításokat akkor vezetik be, ha az intenzív osztályon kezelt betegek száma napi 160-180-ra emelkedik. Ez a hét végére be is következett. A kormány pénteken zárt ülésen tárgyalt a szükséges intézkedésekről, amelyeket szombaton be is jelentett.

Ezek szerint tilos nyilvános rendezvényeket – az ülőhelyes kulturális, egyházi és sportrendezvények kivételével, ahol a látogatók között egy helyet üresen kell hagyni –, a többi között családi összejöveteleket, esküvőket tartani. A vendéglátóhelyek 5–22 óráig tarthatnak nyitva, és csak ülővendéget szolgálhatnak ki, az éjszakai szórakozóhelyeket bezárják. Az élelmiszerboltokban korlátozzák az egy időben benn tartózkodó vásárlók számát. A maszk viselésére vonatkozó szabályok is megváltoztak, így csak az ötrétegű FFP2-es vagy a háromrétegű orvosi maszk az elfogadott. Szombati adatok szerint 3662 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban.