Éjszakai portyákon okoznak károkat a vaddisznók az Őrségben

Megszaporodott a vaddisznóállomány az Őrségben, több településen éjszakai portyákon okoznak károkat a kondák. A települések vezetői és lakói megoldást sürgetnek.

Több település is érintett

Felsőjánosfa volt az első őrségi település, amely közmeghallgatáson jelezte az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél, hogy egyre nagyobb gondot okoznak a vaddisznók. Nagyrákoson rendezvényen és az alakuló ülésen is felvetődött a kérdés. – Őriszentpéteren például Galambosszerre hívtak, ott a vaddisznók közvetlenül a ház mellett túrták össze az udvart, de a benzinkúttal szemben is hagytak hátra nyomokat – mondta el Tóth Jenő. A jegyző hozzátette: hivatalos levélben megkereste a kormányhivatalt és a területileg illetékes vadásztársaságokat. Elsőként a Vas Megyei Kormányhivatal válaszolt, a dokumentumban köztölték, hogy a vadásztársaságok már 110-150 százalékot teljesítettek a kilövési tervben, amely megfelel a törvényi kötelezettségeknek.

Az állatok a sportpályát és az udvarokat sem kímélik

Az Őrségi Vadásztársaság válasza szerint az idei szezonban a vaddisznók létszámának csökkentésére nyolc hajtóvadászatot szerveznek. – Nálunk a probléma már érinti az edzőpályát és a futballpályát is, amit szigorúan figyelünk és gondozunk. Teljesen tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk, hogy mi fog történni, meddig kell tartani további károktól. Vannak olyan házak, amelyek udvarát úgy feltúrták, hogy szinte térdig érő gödröket ástak, és ezek a gondozott részeket nehéz lesz úgy visszaállítani, hogy az jövőre is szép legyen – emelte ki Lugosi Arnold, polgármester. Hozzátette: a károkozás jelentős anyagi ráfordítást igényel az önkormányzat részéről is, hiába fizeti is meg annak egy részét a vadásztársaság. Elmondta még: magánemberek 5-6 portáról keresték meg személyesen vagy telefonon az ilyen jellegű károk ügyében.

Nagyrákoson Németh Istvánné Baksa Eszter polgármester vezet végig a vaddisznók által feltúrt területen. – Másfél hónapja kezdődött a nagyobb probléma, azért, mert a mezőn learatták a kukoricatáblákat, így az állatok beszorultak a faluba. Hozzátette azt is, hogy az illetékes vadásztársaság hajtóvadászatot ígér november 29-re, hogy kihajtsák a faluból a vadakat, majd lelőjék azokat. – Kérdés az, hogy mi lesz a megmaradt állatokkal. Megoldás az lehet, hogy a maradékot hajtsák ki az erdőbe és etessék meg ott. A településvezetőtől megtudtuk azt is, hogy vannak, akik nem mernek éjszaka gyalog közlekedni a faluban, mert félnek a vadaktól. Hozzátette: a lakosság tart az afrikai sertéspestis behurcolásától is, aminek ezek a vadállatok hordozói lehetnek.

Sokan a sertéspestistől tartanak

Kiemelte: november 21-én Körmenden fórum lesz a sertéspestisről, amelyet a betegség megjelenésének veszélye miatt hívták össze. A polgármester asszony azzal zárta szavait: céljuk, hogy végleges megoldást érjenek el a jelenlegi áldatlan állapotra. Megkérdeztük Gagyi Istvánt, az Országos Magyar Vadászkamara Vas Megyei Területi Szervezetének elnökét, aki azt mondta, hogy folyamatosan tartják a kapcsolatot a vadászatra jogosultakkal szerte a megyében, különösebb jelzéseket nem kaptak, hogy megoldhatatlan probléma lenne, ahol ilyen van, ott a helyileg illetékes vadásztársaságok vadászai megtesznek mindent, hogy a problémát közösen orvosolják az ott lakókkal. Kiemelte: speciális településszerkezet jellemző az Őrségre, ahol egy nyitottabb településről van szó, mint más faluk esetében és könnyebben bejutnak a vadak azokra a helyekre, ahol táplálékot találnak.

Hozzátette: a megye más részéről is kaptunk jelzést: nyulak, őzek miatt Szombathelyről a temető mellől és a parkerdei részről, valamint Kőszegről, olyan lakóházakról, amelyek közelebb vannak az erdőhöz és könnyebben bejutnak az udvarokba.