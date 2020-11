Vas megyei eladókat és vásárlókat kérdeztünk a közeledő karácsonyi lázról

Kicsit óvatosabbak ugyan az emberek a vírushelyzet miatt, de legtöbben továbbra is a személyes vásárlást részesítik előnyben az internettel szemben, ha karácsonyról van szó. Eladókat és vásárlókat kérdeztünk a közeledő karácsonyi lázról.

Farkas Richárd, az egyik szombathelyi bevásárlóközpont vezetője elmondta, náluk még nem indult be az igazi karácsonyi roham, azt november második felére várják. Inkább az jellemző, hogy a vírus miatt kevesebb a vásárló. Mint mondja, a szórakoztatóelektronikai termékek és az ajándék­utalványok most is népszerűek, általában ezek a karácsonyi slágertermékek.

Rosta Erika, az egyik szombathelyi könyvesbolt eladója úgy látja, már most veszik a könyveket ajándékba. Sokan megjegyzik, hogy ezt kifejezetten karácsonyra szánják – emeli ki. Egyelőre ők is a roham elején tartanak. Az új megjelenések november végén, december környékén lesznek elérhetők, így általában olyankor nő meg a vásárlók száma, most is erre számítanak. Nehéz még eldönteni, mi lesz a sláger, de a gyerekkönyvek már most is nagyon népszerűek, jegyzi meg az eladó.

Vásárlóktól is érdeklődtünk, elkezdték-e már az ajándékok begyűjtését.

Erős Petra (24) még vár, mint mondja, az ötletgyűjtés fázisában van. Azt már most tudja, hogy az ajándékok nagyjából felét személyesen, a másik felét viszont mindenképpen online veszi meg. Nem a vírus miatt, hanem mert sok olyan üzlet van, amelyik Szombathelyen nem elérhető, így csak interneten tudja beszerezni a termékeket – emeli ki.

Szibler Rozáliáék (58) most kezdik az ajándékok beszerzését. Hiába van vírushelyzet, a személyes vásárlást részesíti előnyben, most sem szeretne az internetről vásárolni.

Kis Gergő (36) még nem tudja, hogy online vagy személyesen szerzi be az ajándékokat.

– Az ötleteket már most is keresem, és ha valamit meglátok és megtetszik, meg fogom venni – mondja. – Az internetes vásárlás a valószínűbb, mivel kevesebbet járunk az üzletekbe – teszi hozzá.