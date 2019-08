Elázott a ház, hiába várnak a kártérítésre – Otthonuk rendbetételére minden félretett pénzük ráment

Még júniusban ázott el Horváth Csabáék háza az épülő csatornarendszer hibája miatt. Azóta várják, hogy a biztosító megtérítse a kárukat.

Pósfa a környező településekkel közösen csatornarendszer kiépítésébe kezdett. A kivitelező arról tájékoztatta a lakosságot: június 18-ától rá lehet kötni a házakat a rendszerre.

Így tettek Horváth Csabáék is, akiknek a háza előtt helyezték el az egyik szennyvíztároló konténert, amelyből szivattyúk továbbítják a csatorna tartalmát a tisztítóállomás felé.

Néhány nappal később azonban arra ébredtek: bokáig áll a szennyvíz a házban, a rendszer ugyanis meghibásodott. Hetekig tartott a takarítás, rengeteg bútort, szőnyeget és tapétát kellett cserélni. A fertőzés veszélye miatt a fertőtlenítés is komoly munkával járt.

A károk rendbe hozására minden félretett pénzük ráment, több százezer forintra rúgott a helyreállítás költsége. A kivitelező ugyanakkor rendelkezik biztosítással, be is jelentették az esetet.

Pár héttel később – július közepén – végül megérkezett a kárszakértő, aki az összeg megállapítása nélkül távozott a helyszínről, és azóta sem jelentkezett a férfinál. Hiába reménykedtek, hogy hamarosan előrelépés történhet az ügyben.

Horváth András, a település polgármestere kérdésünkre elmondta: mindent megtesznek azért, hogy minél előbb megkaphassa a pénzt Horváth Csaba. Próbálnak segíteni, ürgetik a biztosítót is, de a lehetőségeik korlátozottak.

Az ügyben megkerestük az érintett biztosítótársaságot is, ők azt mondták: konkrét ügyekre vonatkozóan nem adhatnak felvilágosítást. Bár az eljárás általános menete, rendje felől is érdeklődtünk, ezekre a kérdéseinkre sem érkezett válasz.