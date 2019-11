Elbontották az esőbeálló oldalát a parkerdőben

Elbontották az esőbeálló oldalát a szombathelyi parkerdőben. A rendőrségi nyomozás nem hozott eredményt, így most megerősített jelenléttel próbálják megakadályozni a további rongálásokat.

A probléma még nyár elején kezdődött, júniusban az esőbeálló egyik oldaláról leszedték a deszkákat és azt a nyomok alapján szalonnasütéshez tüzelték el. A fadarabok maradványait megtalálták a tűzrakó helyen – mondta el Varga Péter a Szombathelyi Erdészeti Zrt. közjóléti csoportvezetője.

Ez nemcsak szabálysértésnek minősül, hanem még az egészségének is sokat ártott az elkövető. Ugyanis a lazúrozott deszkák égetésekor olyan anyagok ivódnak az ételbe, amelyek emberi fogyasztásra egyáltalán nem alkalmasak.

A problémát tovább fokozza, hogy az ilyen „megkezdett” építményeket még nagyobb valószínűséggel bontják tovább a természetet nem tisztelők. Így is történt: szeptemberben a pihenőhely másik oldala is „eltűnt”. Mindkét esetben tettek rendőrségi feljelentést szabálysértés miatt ismeretlen tettes ellen, de a nyomozás nem vezetett eredményre, így azt lezárták. Bár több kamera is figyeli a területet, az elkövetők kijátszották azokat, a felvételeket hiába elemezték. A felújításra még várni kell, mivel a zrt. több mint 50 ezer hektárért felelős, ezért erre külön ütemterve van, szekcióról szekcióra halad. Valószínűleg jövő év elején kerülne sorra a megrongált kis ház, de különböző civil egyesületek már felajánlották segítségüket, hogy ha az erdészet biztosítja az anyagot, ők elvégzik a munkát. Ha ez lesz a megoldás, hamarabb helyreállhat az eredeti állapot.

A jövőben megerősített jelenléttel készülnek az erdészetnél, folyamatosan járőröz­nek majd. Erre nemcsak a rongálások, de az illegális szemétlerakás miatt is szükség van. Varga Péter azt mondta, a túrázók tisztelik a környezetet, értékelik a parkerdőt, nem hagynak maguk után szemetet. Akik sütögetni járnak ki, szintén figyelnek a tisztaságra, sokan úgy készülnek, hogy egyáltalán ne is keletkezzen hulladék, dobozokban és kulacsokban hozzák az enni- és innivalót. A Vidd haza a szemetedet! kampánynak is lett hatása, bár az erdő bejáratánál ott vannak a szelektív gyűjtők, rengetegen inkább megfogadják a tanácsot, és kis zsákban hazaviszik az eldobni valót.

A problémát azok okozzák, akik a környéken lévő kiskertekből vagy a városból autóval hordják ki az építési törmeléket, a különböző zöld hulladékot és a háztartási szemetet. Itt csak a tettenérés lehet hatásos.

A másik jól járható út az lenne, ha a szemetelést szabálysértésről bűncselekménynek minősítenék át.