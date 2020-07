Elbúcsúzott Csehimindszent lelkipásztora

"Nem búcsúztam tőletek, Nem tudtam, hogy örökre megyek. Ne sírjatok, mert fentről vigyázok rátok, És örökre szeretlek benneteket." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. IKER ZOLTÁNNÉ szül. Bolfán Anna életének 87. évében örökre megpihent. Nyugalomra helyezése augusztus 1-én, a 16.30-kor kezdődő gyászmisét követően 17 órakor lesz a perenyei temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Búcsúzik tőle: fia Zoli, menye Hilda és Gábor

"Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még..." (Juhász Gyula) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSIZMADIA ÁRPÁD 2020. július 24-én 71 éves korában, hosszan tartó betegség után váratlanul örökre megpihent. Kérésének megfelelően szűk családi körben helyeztük végső nyugalomra Bozzai község temetőjében. A gyászoló család

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam." Megrendülten tudatjuk, hogy BÁRDOSI BALÁZS nyugalmazott iskolaigazgató szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa életének 82. évében elhunyt. Temetése 2020. augusztus 3-án hétfőn, Ölbőn a 18 órakor kezdődő gyászmise után lesz. Kérjük a szertartáson a személyes részvétnyilvánítások mellőzését. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban bármely módon osztoznak. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy MOLNÁR JÓZSEFNÉ Manyi néni szentgotthárdi nyugalmazott tanítónő életének 82. évében csendben elhunyt. Végső búcsút a szentgotthárdi temetőben veszünk tőle 2020. augusztus 3-án, hétfőn 15 órakor. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

"Előttünk az arcod, szívünkben emléked, amíg élünk, soha nem feledünk téged." Fájdalommal emlékezünk BABITS FERENC halálának 2. évfordulóján. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanya, nagymama és dédi NAGY LAJOSNÉ Szül.: Schläffer Erzsébet életének 89. évében csendesen elhunyt. Örök nyugalomra helyezése a Jáki úti temetőben 2020. augusztus 4-én, kedden 11 órakor lesz. Gyászoló családja

"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon." Fájó szívvel tudatjuk, hogy SÜLE JÓZSEFNÉ szül.: Nagy Ibolyka életének 68. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. augusztus 4-én kedden a 11 órakor kámoni templomban tartandó gyászmisét követően 12.15-kor lesz Szombathelyen a Jáki úti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, aki fájdalmunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló család

"Előttünk az arcod, szívünkben emléked, Amíg élünk, soha nem feledünk téged." Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH JÓZSEF halálának 1. évfordulóján. Szerető családja

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOGNÁR MIHÁLY életének 67. évében elhunyt. Örök nyugalomra helyezése augusztus 4-én, kedden 14.45-kor a Jáki úti temetőben lesz. Lelki üdvéért 9 órakor imádkozunk a Szent Márton-templomban. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és bánatunkban osztoznak. A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAUKOVITS MÁRIA 71 évesen megpihent. Kérésének megfelelően végső nyugalomra helyezése augusztus 4-én, kedden, a 15.30-kor kezdődő gyászmisét követően 16.00 órakor lesz a felsőcsatári temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindenkinek, akik utolsó útjára elkísérik, bánatunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család

"Ott vagy az esőben és szélben, A virágos réten, ott vagy a nap sugaraiban, És ott vagy örökké szeretteid szívében." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA PÁL volt mentőápoló életének 73. évében örökre megpihent. Nyugalomra helyezése augusztus 4-én, kedden a 14 órai gyászmisét követően 14 óra 30 perckor lesz a sajtoskáli temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló család

„Igaz, hogy most ti engem temettek. Én azért most is itt vagyok veletek! Lélekben, egy másik dimenzióban, januárban, esőben, hóban, fagyban. Nem látom síró szemeitek, hulló könnyeitek. Higgyétek el, nekem sem könnyebb! Nem láthatom csillogó szemetek, Mint mikor még itt voltam veletek. Nem érezhetem kezetek melegét, Mint beteg ágyamnál, mikor még, Foghattuk egymás kezét. - Nehéz. Nehéz a kezem - leteszem. Nehéz a szemem - lecsukom. Megyek az úton, de ne sirassatok. Földi életemből csak ennyi jutott. Isten, minden embernek kimérte, Kinek hol a kezdete, és hol a vége.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. IKER ZOLTÁNNÉ szül. Bolfán Anna (Aranka) fáradt szíve 87 éves korában végleg megpihent. Örök nyugalomra helyezése 2020. augusztus 1-én, szombaton, a 16.30 órai gyászmisét követően 17 órakor lesz a perenyei temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon velünk éreznek. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Búcsúznak tőle: fiai, menye, unokái és dédunokája

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS GYULA 70 éves korában örökre megpihent. Örök nyugalomra helyezése 2020. augusztus 1-én, szombaton a 15.30-kor kezdődő gyászmisét követően, 16 órakor lesz a pácsonyi temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló családja

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, szeretett feleségem HENITS ERZSÉBET tanárnő a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és a Kőszegi Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola tanára, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola szláv filológiai tanszékcsoportjának adjunktusa hősies erővel viselt, súlyos betegség után, csendesen elköszönt családunktól. 2020. augusztus 1-én, szombaton, a 11.00 órakor kezdődő szentmisét követően szülőfalujában, Szentpéterfán helyezzük végső nyugalomra hamvait. A család kérése, hogy egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket, és kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Egyúttal ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon osztoznak. Gyermekei: Gabriella, Györgyi, András, Balázs és férje Balázs

Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak, a református énekkar tagjainak és mindazoknak, akik KOVÁCS LÁSZLÓ a ZÁÉV volt osztályvezetője, Zala megye díszpolgára búcsúztatásán megjelentek, végső nyughelyére elkísérték. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy STIPKOVICS IMRE 62 éves korában elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra a szombathelyi Batthyány altemplomban. Gyászoló család

"Te voltál a jóság és szeretet, Téged elfeledni nem lehet." Fájó szívvel emlékezünk BERGHOFFER IMRÉNÉ szül. Sáska Irén halálának 5. évfordulóján. Fia Imi, menye Katalin

"Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emléked. Kegyetlen volt a sors, korán elvitt tőlünk, de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk." Szívet szorító fájdalommal emlékezünk RÁCZ ISTVÁNNÉ szül. Skrapits Borbála drága nővérem, halálának 15 éves évfordulóján. Húga és családja Zámolyról

"Csupa jóság volt a lelke, Csupa, csupa szeretet. Örömét is abban lelte, Ha másoknak jót tehetett." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték, szerették és ismerték, hogy CSÓKA GÁBORNÉ szül. Vasvári Erzsébet életének 80. évében 2020. július 26-án elhunyt. Temetése július 30-án, csütörtökön, a 15.15 órai gyászmisét követően 16 órakor lesz a büki temetőben. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki az utolsó útjára elkíséri, bánatunkban bármely módon velünk érez. A személyes részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló családja Bük

"Egy kegyetlen pillanat megölte szívedet, Amelyben nem volt más, csak jóság és szeretet." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CZUPOR JÓZSEF életének 69. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020.07.31-én lesz a sárvári városi temetőben 11 órakor. Szentmise 8 órakor a Szent László-templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család