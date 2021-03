Elektronikai alapok és programozás – Új módszerekkel oktatják a Bolyaiban

Vasi kötődésű cég vezetésével, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal közösen új, gyakorlatorientált tananyagokat készítenek az iparban dolgozó szakemberek a közoktatás számára. A Kristálytiszta elektronika 1. és 2. tananyagokat iskolai szakkörökön tesztelik, majd mindenki számára online elérhetővé teszik digitális formában.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A Kristálytiszta elektronika című tananyag már publikált első része az elektronikai eszközök és alkatrészek helyes kezeléséről, alapvető programozásáról szólt, míg a jelenleg tesztelés alatt álló második rész mélyebben foglalkozik a mikroelektronikai eszközök programozásával – tudtuk meg Pájer Szabolcstól, a Bolyai-iskolában futó tesztelést-projektet koordináló szaktanártól, aki hozzátette: a tananyag első része sok pozitív visszajelzést kapott, ugyanakkor a diákok körében végzett felmérések arra is rámutattak, hogy komoly igény lenne egy, a mikroelektronikai programozással mélyebben foglalkozó változatra, ez volt a második tananyag kiindulópontja.

– Az első tananyagot a Bolyai és három külföldi középiskola segítségével, Erasmus+ pályázatos közösségi forrás felhasználásával 2020-ra sikerült elkészítenünk, művünket utóbb nívódíjra jelölték – fűzte hozzá Lágler Gergely, az együttműködésben részt vevő cég alapítója, aki a Bolyaiban a nyolcosztályos gimnázium tanulója volt, majd 2011-ben szerzett villamosmérnök-diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen.

– A tananyagot a projektzárást követően is használják a partner-, illetve több másik oktatási intézményben is a tanterv részeként, tematikus fakultáció keretében. Csepregi kötődésűként külön öröm számomra, hogy a helyi technikumban két képzés során is fel tudják használni a Kristálytiszta elektronika első kilenc fejezetét.

Lágler Gergely mindemellett hozzátette: – A felhasználói visszajelzések alapján örömmel tapasztaltuk, hogy sokan vágtak bele egyénileg is a tananyag elsajátításába. Az új tananyag a korábbi ismeretek nyomdokain, azonban azoktól függetlenül mutatja be az olvasónak az iparban is használatos módszereket, eszközöket. Míg az első tananyag kifejezetten az elektronikai és programozástechnikai alapokat taglalta, addig a második mikroprogramozható, beágyazott eszközök rövid, pontos ismertetésére, valamint programozásuk alapos gyakorlására fókuszál.

Papp Tibor, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója elmondta: a tananyag második része szemléletmódjában megegyezik az elsővel, ugyanakkor jóval mélyebb programozási ismereteket közvetít. Az igazgató hangsúlyozta: meggyőződése, hogy azok a diákok, akik mindezt elsajátítják, hatalmas előnnyel indulhatnak a villamosmérnöki vagy informatikai felsőoktatási szakokon.

– Akik csupán hobbiból veszik végig a tananyagokat, azokat sem érheti csalódás, mivel egy-egy kötetben könyvespolcnyi tudásanyag van célirányosan összegyűjtve, „sallangok” nélkül. A Kristálytiszta elektronika tananyagokat az iparban dolgozó, rendkívül tapasztalt mérnökök bevonásával készítjük. Olyan gyakorlati példákon keresztül oktatunk, melyeket a diákok önmaguk is megépítenek és felprogramoznak a szakkörök, illetve otthoni tanulás közben. Mostanra a tananyag második részét már tesztelési céllal oktatjuk intézményünkben.

A tesztelés a szombathelyi Bolyai-iskolában a tervek szerint haladva várhatóan az év végére fog befejeződni, a diákoktól, szaktanároktól és egyéb érdeklődőktől érkezett visszajelzések figyelembevételével folyamatosan fejlesztik a tananyagot.

Az első fejezetek publikálása pedig nem sokkal később, 2021 nyarán várható. Közben mindenkit arra biztatnak, hogy a közzétett fejezeteket töltsék le a tananyag honlapjáról, és segítsék a munkát a visszajelzéseikkel. 2021 nyarától aztán – az első anyaghoz hasonlóan – elkezdenek dolgozni a szakemberek az angol változaton is.

Kiemelt képünkön: A Bolyai-iskola igazgatója, Papp Tibor és Pájer Szabolcs szaktanár