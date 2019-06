Elérhető áron kapható a levesbe a zöldség, a sárgarépa, az újhagyma

Bár az igazi pénteki nyüzsgés még tegnap sem jellemezte a piacot, az legalább elmondható, hogy a standokon legalább kilencven százalékban végre hazai termésű áru virít.

Gyümölcsben az apró bogyósok szezonját éljük, bár szinte kizárólag őstermelőknél szerezhetjük be őket, viszonteladóknál nem. Nagyon sok helyen virított tegnap az apró dobozokba rendezett ribizli, néhány helyen fekete ribizli, málna, egres. Egy 25 dekás doboz ribizliért 250 forint körül kértek. Hasonló árban volt a málna, kicsit drágább a fekete ribizli, s az áfonya vitte el a pálmát.

Völgyesi József családjával együtt hetente kétszer hozza Gelséről a frissen leszedett, 8-10-féle bogyós gyümölcsöt. Fiával együtt a málnát válogatják, szedik dobozokba. Tegnap szedték, de ezt ma már meg kell enni, mert ha megjelenik közte egy-két szürkepenészes szem, már oda az egész.

– Több mint húsz éve málnázok – mondja. – Régen 30-40 kilókat vittek az asszonyok, lekvárnak, málnaszörpnek, pedig a málna sosem volt olcsó. Most csak egy-egy dobozkával vásárolnak, csemegének, a szörpöt meg inkább megveszik készen.

Az öntözőrendszernek köszönhetően a szárazság ellenére szép teltek a málnaszemek. A termelő azt ígéri, a közép- és késői érésű fajtáknak köszönhetően egészen őszig lesz málna.

A tavalyi kajszimizéria talán nem ismétlődik meg az idén. Viszonteladóknál és őstermelőknél is hatszáz forint körül mérték, jóllehet minőségben lényegesek voltak a különbségek. Megjelent a dinnye is, állítólag már hazai, de általában negyedelve adták, tekintve, hogy 350 forint körüli kilónkénti árával még nemigen vett volna senki többet.

Eljött a főzelékevés szezonja, bár a zöldségfélék ára eléggé borsos. Borsót és zöldbabot is több helyen láttunk, de különösen az utóbbinak olyan magas volt az ára, hogy ha pörkölttel vagy sült hússal készítjük, a főzelék ára vetekszik a feltétével. Szép friss sóska, spenót is sok árusnál zöldellt. Már elérhető áron kapható az új répa, zöldség, újhagyma, és úgy néz ki, a burgonya ára is megállt.

Különböző célra választhatunk az uborkák közül. A salátának valót négyszázért, a „berakót”, amelyből a finom kovászos uborkát készíthetjük a napos teraszon, valamivel olcsóbban adják. Úgy látszik, az idén jó éve van a kapornak, száz-kétszáz forintért adnak egy csokornyit.