Élet az X-Faktor után – Kovács Pali zenekarban folytatja tovább

A vasi Kovács Pali nevét legtöbben az X-Faktorból ismerhetik, ahol az élő showban is szurkolhattunk neki. Nagy sikereket ért el, most pedig zenekarban folytatja tovább zenei karrierét, amely a Paliék nevet kapta. Az első videóklipjük is megjelent.

A frontembert az újonnan megjelenő dalról, illetve a jövőbeli tervekről is megkérdeztük. Megígérte, hogy a jövőben őrült koncerteket láthatunk majd az együttestől, és többek között azt is elárulta, hogy terveznek-e indulni az X-Faktorban zenekarként. Kovács Palival beszélgettünk. Honnan jött a név választás? Rengeteget vacilláltunk, hogy mi legyen. Több projektnevet is választottunk, de nem voltak az igaziak. A srácokkal megegyeztünk, hogy valahogy mindenképp bele kellene csempészni a nevem, hiszen alapvetően ezek az én dalaim, s ha mondhatjuk így, már bejáratott brand a név. Így rengeteg helyen játszhattam, rengeteg ember halott már. Sokkal könyebben megismernek így a fesztiválokon is, mintha valami semleges nevet választottunk volna Milyen stílust játszik a zenekar? Bonyolult. Úgy érzem, a mostani dallal egy egészen sajátos stílust sikerült kialakítani. Nem nagyon tudnám bekategorizálni magunkat, hisz vannak metálosabb nótákat, alter dalok, és pop szerzemények is. Milyen előadók, zenekarok voltak rátok hatással? Nagyon szeretjük az AWS-t, kiváló barátságban vagyunk velük. Rajtuk kívül szeretjük az Elefántot, az Esti Kornélt, de igyekszünk minnél sajátosabbak lenni. Mióta zenéltek együtt? Nyáron tettem ki instagramra egy story-t, ahol először csak session zenészeket kerestem a Kevés Lélek című dalom felvételéhez. Összegyűltünk, és összeraktuk a dalt. Annyira jól sikerült, annyira meg volt a kémia, hogy az első próba után össze is álltunk. Megjelent az első klipetek. Hány saját dalt írtatok már együtt? Albumot is terrveztek kiadni? Így van. Ezt a dalt egyébként az első hivatalos dalnak mondhatjuk az érkező kislemezünkről. Ami a karantént illeti, lehet, hogy még nagylemez is lesz belőle. Ez a dal, amelyhez klip is készült, egyébként a „Nem félek" címet kapta. Azoknak szól, akik minden reggel gyomorgörccsel kelnek, félnek munkába, iskolába menni. Ez a dal a be nem tartott ígéretekről szól, az állandó megfélemlítésről amit naponta kapunk. Arról, hogy minden átkozott nap megkell felelned valakinek, mást kell mutatnod mint ami vagy. Mindössze azért hogy ne bántsanak. Engem is bántottak a suliban is. A zenekar társaim is átéltek ilyesmit, s rajtunk kívül még rengeteg ember. Úgy gondolom, fel kell hívni a figyelmet erre a problémára. A dalokat tekintve egy teljes koncert anyag már összeállt. Játszható és végleges formában 8 dalnál tartunk, szóval igen. Érkezik a kislemez mindenképpen, de nem tudjuk még, hogy mikor. Tervben van esetleg, hogy jelentkeztek az X-Faktorba zenekarként? Az X-Faktorban semmiképp nem tervezünk indulni. Én már voltam, az élőshowban is szerepeltem, így nem indulhatok többet, és úgy gondolom nem is szükséges, hisz ez az „ugródeszka" megadta azt a kezdőlöketet, amire szükségem volt. Hol lehet titeket megtalálni? Vagyunk a Facebookon, Instagramon, Youtube-on, illetve az összes zenei stream oldalon megtalálhatóak vagyunk. Egyébként tervezünk egy TikTok fiókot csinálni, ahova az agymenéseinket posztolnánk. Abból van bőven. Ezen kívül pedig természetesen a krízis helyzet után igyekszünk minél több koncertet adni. Higgyék el nekem, ezek nem akármilyen koncertek lesznek, úgyhogy reméljük rengeteg olvasóval találkozhatunk majd!