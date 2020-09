Életbe léptek a szigorítások – Aki bizonytalan, tanácsot kért a rendőröktől

Egy sárvári és egy tapolcai, munkába igyekvő páros jobbnak látta, ha nem kockáztat, így ők át sem lépték az osztrák határt, aki Magyarországra igyekezett, munkavállalói papírjával simán bejutott. Kedd reggeli helyzetkép a határról.

Szeptember 1-jén életbe léptek a szigorított határvédelmi intézkedések. Korán reggel a kőszegi átkelőhöz látogattunk ki, ahol nagy volt a forgalom, de torlódás nem alakult ki, se kifelé, se befelé, miközben a bucsui átkelőnél negyedórás várakozásra kell készülniük az országba érkezőknek jelenleg is – a police.hu határinfója szerint. Bár a kilépőket nem ellenőrizik, néhányan azonban igyekeztek biztosra menni, és a rendőröktől kértek tájékoztatást, hogy átléphetik-e úgy a határt, hogy aztán gond nélkül vissza is tudnak majd jönni. Az egyik esetben egy sárvári, a másik esetben pedig egy tapolcai páros volt kénytelen visszafordulni, hiába volt náluk igazolás a munkáltatótól, mert bár a célállomás bőven a harminc kilométeres sávban volt, magyarországi lakhelyük kívül esett ezen. Biztosra akart menni Szilágyi Anita is, aki orvoshoz igyekezett, neki szerencséje volt, mert mint megtudta, orvosi papírral korlátozások nélkül mozoghat Ausztriában, és minden további macera nélkül vissza is térhet onnan.

A Gencsapátiban élő Hankovszky Csabát sem érintette a korlátozás, ő egy állateledel-gyárban dolgozik a határ túloldalán, ami a 30 kilométeres sávban van. Munkaadója már hétfőn felmérte, hogy magyar munkavállalójuk közül kinek jelenthet gondot a szigorítás, nekik – akárcsak tavasszal – szállást ajánlott fel a cég.

Egy neve elhallgatását kérő szombathelyi munkavállaló a szigorítások első napján húsz perccel korábban indult a munkahelyére, bár szerinte, ha várakoznia kell majd, az inkább a visszaúton várható. Ő a soproni határtól 20 kilométerre lévő munkahelyére jár be nap mint nap dolgozni, a lakásától a munkahelyéig összesen 75 kilométert utazik, miután Kőszegnél lép ki az országból, az út nagy részét osztrák oldalon teszi meg. A szabályok szerint azonban ez rendben van, hiszen a határtól nem távolodik el 30 kilométernél jobban, bár szerinte a 30 kilométeres korlátozás életszerűtlen. – Tegyük fel, hogy belépéskor ellenőrzik a munkahelyem címét, de mi van akkor, ha a cég központja egy határ menti faluban van, miközben a tényleges munkavégzés Grazban történik, vagy fordítva: a cégem székhelye Bécsben van, miközben egy, a határtól három kilométerre található házon végzünk felújítást. Ha csak a papírt nézzük, az első esetben simán beengednek, a másodiknál pedig karantént fognak elrendelni, holott pont fordítva kellene lennie – fogalmazott.

Az mindenesetre jól látszik, hogy nagy még a bizonytalanság, tudunk olyan osztrák állampolgárról, aki a hétvégén rendbe tetette kőszegi telkét és a kertkulcsot rábízta a szomszédra, mondván, ki tudja, mikor tud jönni legközelebb, inkább nem kockáztat.