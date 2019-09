Életre kelt az Eb-t megjárt figura – Király Gábor személyesen vezette körbe (Videó)

Új családtaggal bővült a Királysport csapata, az egyesület fiataljaival már meg is ismerkedett.

A Király Sportlétesítményben mindenkinek, aki csak találkozott vele, mosolyt csalt az arcára az új csapattag, Királygabi. A jócskán megtermett figura, ahogy a 2016-os Európa-bajnokság idején is, szürke mackóban érkezett Szombathely újperinti városrészére. Király Gábor, válogatottsági rekorder kapus vezette körbe a létesítményben, majd az óvodások edzésére is ellátogatott – számol be róla a kiralysportletesitmeny.hu.

A Királygabi figura a jövőben a Királysport csapatát erősíti majd, feltűnik mérkőzéseken, sportrendezvényeken, de születésnapi, családi események, baráti összejövetelek aktív résztvevője lesz.

Királygabi megérkezésének első pillanatairól videó is készült: