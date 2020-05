Elfogyott a türelmük, megoldást sürgetnek a szombathelyi Kisfaludy és a Vörösmarty utca lakói

Az egyik helyi Facebook-csoportban vetette fel a problémát a Kisfaludy utcában lakó Gats Éva: mi lehet a megoldás arra, hogy a város szívében található utca Nádasdy és Vörösmarty utca közötti szakasza ne a hajléktalanok folyosója legyen a hajléktalanszálló és a Vörösmarty utca sarkán lévő ABC között, az utcán elszórt rengeteg szemét pedig ne a fűnyíró áldozata, a még nagyobb rendetlenség látszatát keltve. Utánajártunk a felvetésnek: kiderült, hogy évek óta – hiába – küzdenek a környékbeliek a nyugalmukért.

Nagyra nőtt füvet nyírtak múlt héten a Kisfaludy utcában és erősen fújt a szél, a kettő kellemetlen következményeként a levágott, össze nem gyűjtött, száradó füvön kívül csütörtök estére „aprított” műanyag flakonok, papír és egyéb háztartási hulladék lepte el a járdát, a füves részeket utcahosszan. Ez a látvány fogadta a hazaérkezőket, mások mellett Gats Évát is, aki kutyasétáltatás közben örökítette meg a látottakat. A lakó szerint tarthatatlan állapotok vannak a Kisfaludy utca említett szakaszán, a fűnyírás nyomán keletkezett szétszórt szemét csak egy a problémahalmazból. Posztjához rengetegen hozzászóltak, és azóta lapunkat is többen megkeresték: betelt a pohár, elegük van abból, hogy szemetes a környék, hogy a hajléktalanszállóból és a közeli munkásszállóról érkezők, akik a sarki kisboltba tartanak italért, reggeltől estig letáboroznak a kapualjakban, szemetelnek, nyilvános vécének használják az utcát.

Gats Évával, Varga Józseffel és Harsányi Lászlóval másnap az utcában találkoztunk. Varga József elmondta, 2014 februárjában több mint harminc aláírással adtak be panaszt a hajléktalanszálló vezetőjének, már akkor a bolt ellen tiltakoztak. A körzet korábbi önkormányzati képviselőjét, Kántás Zoltánt is többször megkeresték – a parkolási gondokat is említették neki, azóta egyirányúvá tették az utcát, a szembejövő kerékpáros forgalmat beengedték, de így sem teljesen megoldott a helyzet – sok kerékpáros közlekedik a járdán is. Harsányi László a hulladékgyűjtő edények ürítésének problémáját hozta fel: nem megfelelő az edények űrtartalma, sokszor nem tudják az adott házat kiszolgálni, hiába ürítik azokat többször egy héten, kifolyik belőlük a szemét. A legnagyobb bosszúságot azonban kétségtelenül a szeszesitalt árusító, állítólag kiskorúakat is kiszolgáló sarki kisbolt állandó kuncsaftköre jelenti a környék lakóinak.

Egy, az utcában lakó kisgyermekes családapa fotókat, hivatali levelezéseket mutat – rengeteg anyaga van az üggyel kapcsolatban. Két éve írta az első levelet a korábbi képviselőnek, akkor több megoldási javaslat felmerült: kamerát telepítenek, új üzemeltetőt és profilt (például pékség) keresnek a boltnak, és az is, hogy az önkormányzat bérelné ki a helyet – mindegyik terv kútba esett. Néhány hónapja Putz Attilának, a jelenlegi képviselőnek is jelezte a problémát, újra szóba került a kamera telepítése a Kisfaludy utcába. Elmondása szerint a háza előtti villanyóraszekrényt kocsmapultnak használják, állandóan a szemetet takarítja utánuk. A boltok vásárlóközönsége nemcsak szemetel, nyilvános helyen italozik, vécéként használja a környéket, hanem rongálja is a házak homlokzatát (karcolások, ablakok betörése, ütésnyomok stb. látszanak) – ezt már egy másik lakó mondta. Kértek már segítséget a közterület-felügyelettől, a rendőrségtől – azt javasolták, próbálják tetten érni a nyilvánosan vizelőket.

Közben értékes belvárosi ingatlanok veszítenek az értékükből, a gyerekeket és magukat sem tudhatják biztonságban. A férfi és több, az utcában lakó költözést fontolgat, ha nem változik a helyzet. De leginkább, mivel elfogyott a türelmük, megoldást sürgetnek. És nagyon örülnének, ha olyan kisbolt lenne a közelükben, ahová öröm betérni.

A Városházára küldtük kérdéseinket, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a probléma már korábban az önkormányzat látókörébe került, ezért Putz Attila, a körzet képviselője többször is helyszínbejárást tartott, október óta folyamatosan tartja a kapcsolatot a lakókkal, illetve felmérte egy hangszórós térfigyelő kamera kiépítésének lehetőségét is.

A Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság a január végi bizottsági ülésen határozatba foglalta, hogy a rendőrség és a közterület-felügyelet a napi járőrszolgálat keretében kiemelt figyelmet fordítson a Zanati út 1. és az említett ABC – Kisfaludy S. utca ellenőrzésére. Az önkormányzat és a körzeti képviselő is azt kéri, hogy aki bármilyen zavaró állapotot lát vagy tapasztal, jelentse be a rendőrségen, vagy jelezze a közterület-felügyeletnek.

A közterületi alkoholfogyasztással kapcsolatban minden üzlettulajdonos és szombathelyi polgár figyelmét felhívják, hogy a 2/2011.(I.31.) számú önkormányzati rendelet értelmében tilos a szeszesital bármely formában történő fogyasztása a kereskedelmi és vendéglátó üzletek – ideértve a kizárólagosan palackozott italokat forgalmazó üzletek –, áruházak közterületre nyíló bejáratától számított 50 méteren belül.

Ha egy társasháznál probléma merül fel a hulladékgyűjtő edények ürítési gyakoriságával, vagy a kukák méretével (űrtartalmával) kapcsolatban, azokat a társasház és a szolgáltató között megkötött szerződésben lehet módosítani, ebben az önkormányzatnak nincs hatásköre. Amennyiben lakossági megkeresés érkezik a Kommunális és Környezetvédelmi Irodához, hogy plusz közterületi hulladékgyűjtő edényre van szükség, azt az iroda munkatársai megvizsgálják. Az adott ABC-nél az önkormányzat a körzet képviselőjével történt egyeztetés után megvizsgálja majd egy újabb közterületi hulladékgyűjtő kihelyezésének lehetőségét.

A Szompark tájékoztatása szerint ütemterv alapján 3 hetente történik ezen a részen is fűnyírás, előtte a szemétszedést a FÉHE közfoglalkoztatottjai végzik el. A veszélyhelyzet miatt viszont március 15-e után ezt a programot a FÉHE állította le, majd május 18-án indult újra: a hétfői naptól a megszokott módon zajlik a szemétszedés, illetve az azt követő fűnyírás is.

Előzmény: